Une jeune femme retrouvée morte dans une étable à Tébessa

Le corps sans vie d’une jeune femme, âgée de 20 ans, a été découvert suspendu à l’intérieur d’une étable dans la wilaya de Tébessa. Le Procureur de la République a ordonné l’ouverture d’une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de son décès.

Selon les informations rapportées par le journal arabophone El Khabar, le corps sans vie d’une jeune femme, âgée d’à peine une vingtaine d’années, a été découvert suspendu avec un voile enroulé autour de son cou à l’intérieur d’une étable dans la wilaya de Tébessa.

Une fois arrivés sur place, les éléments de la Protection Civile ont constaté le décès de la victime et ont transféré sa dépouille vers la morgue de l’hôpital afin d’effectuer une autopsie et déterminer les causes du décès.

À l’issue de cette effroyable découverte, le Procureur de la République du Tribunal de Tébessa a instruit l’ouverture d’une enquête afin d’élucider les circonstances exactes de cette affaire, et ce malgrè la thèse du suicide qui a été avancée.

Découverte macabre dans la cave d’un immeuble à Béjaia

Dans un communiqué rendu public hier, la Direction de la Protection Civile de la wilaya de Béjaia a fait savoir qu’un cadavre en décomposition avancée a été découvert, en fin de matinée, dans la cave d’un immeuble situé à Sidi Ali Lebhar dans la même wilaya.

Selon la même source, le cadavre découvert appartient à un homme âgé de 58 ans, porté disparu depuis une dizaine de jours, d’après les dires de son frère qui accompagnait les équipes lors de leur intervention pour dégager la dépouille du défunt.

Une fois évacuée de la cave, la dépouille en décomposition de la victime a été transférée vers la morgue de l »hôpital de Béjaia afin que le rapport du médecin légiste apporte plus de lumière sur cette mystérieuse affaire entourée de zones d’ombres.