Une intrusion armée secoue la cité universitaire des filles à Naâma

De nos jours, l’insécurité fait partie des préoccupations majeures de la société particulièrement pour les femmes, qui, avec les féminicides qui se multiplient, vivent dans une crainte perpétuelle. D’autant plus que même les endroits que l’on croit les plus sûrs et sécurisés ne sont pas épargnés par la violence.

Cela a été le cas dans une résidence universitaire des filles « Ali Boudghene » dans la wilaya de Naâma, où les étudiantes qui y résident ont vécu une soirée de panique et d’horreur lorsque deux inconnus sont rentrés à la cité munis d’armes blanches.

L’intrusion de ces deux hommes était le fruit d’une absence totale des agents de sécurité pour accéder aux chambres des filles, qui, paniquées et impuissantes ne pouvaient que crier leur désarroi. D’autres ont alerté la police qui est intervenue sur les lieux et qui a pu arrêté un des deux hommes alors que l’autre a pris ses jambes à son cou.

Face à l’insécurité, les filles ne se taisent plus

Pour la bonne cause, ces universitaires ont quitté leur domicile et son confort, leurs familles et leurs proches, afin de se construire un avenir meilleur, elles ont sacrifié la chaleur du cocon familial pour réussir et poursuivre leurs études. Raison pour laquelle, plus tard cette nuit, les filles de cette cité universitaire ont refusé de regagner leurs chambres.

Malgré le froid glacial, elles scandaient dehors « quelle disgrâce, une cité sans sécurité » pour dénoncer ce phénomène d’insécurité dans un endroit qui est censé être surveillé sans cesse.