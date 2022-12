En 2022, les technologies ont bien avancé dans tous les domaines de la vie. Le monde de la beauté a vu beaucoup d’avancées à l’instar de multiples autres aspects de la vie du quotidien. Cependant il arrive parfois que nous découvrions que certaines méthodes ou produits d’avant soient plus efficaces et surtout moins nocifs pour notre santé ou beauté.

En cherchant sur internet, les femmes essayent toujours de trouver un moyen pour se lisser les cheveux sans les abimer, et comme il est connu de tous ce sont les sources de chaleur qui sont la cause de la détérioration de la qualité des cheveux. En tant qu’algériennes on connaît presque toutes le Kardoune, cette méthode qu’utilisait nos mères ou nos grand-mères pour permettre le lissage des cheveux.

Pour répondre à notre curiosité, sur le Kardoune, nous avons effectué une recherche sur Google, et le moins que l’on puisse dire est que les résultats sont nombreux et ce qui nous frappe c’est le nombre de « Youtubeuses » ou « influenceuses » étrangères qui l’ont testé et en parlent. L’une d’entre elles, a retenu notre attention, « Missou Makeup », une créatrice de contenu française, spécialisée dans la beauté et la mode.

En effet, cette dernière qui compte des millions d’abonnés entre YouTube, Facebook, Instagram et Tiktok a testé cette méthode ancestrale, avec une conclusion en demi teinte.

Sur une vidéo de plus de 7 minutes disponible sur son compte Facebook et sa chaine Youtube, Missou commence par expliquer que le Kardoune est d’origine algérienne, qu’il sert à lisser et protéger le cheveux durant la nuit. Se trouvant en France, elle explique l’avoir acheté sur internet via une plateforme d’achat à 7 euros.

Comment utiliser un Kardoune ?

Missou évoque plusieurs techniques, qu’elle a vu sur internet pour mettre cette « accessoire », elle commence par brosser ses cheveux longs, en expliquant qu’elle le fait sur cheveux secs, en commençant par faire une queue de cheval basse, puis commence a enrouler ses cheveux avec le Kardoune. Néanmoins, n’étant pas habitué, la créatrice de contenu finit par le refaire plusieurs fois avant d’arriver au résultat escompté, en conseillant aussi d’appliquer des huiles, des soins ou des sérums aux cheveux avant de les enrouler avec le Kardoune.

Sur la vidéo, en question, elle explique avoir passer la nuit avec, puis elle fait découvrir le résultat à ses abonnés en expliquant que cela ne l’a pas du tout gêné pour dormir la nuit.

Pour conclure, Missou avance un résultat mi figue mi raisin. En effet, elle trouve que ses cheveux ne sont pas assez lissés, mais relève le fait qu’ils ne soient plus gonflés et que leur texture soit meilleure, après cette nuit passée avec un Kardoune autour de ses cheveux.

Qu’est-ce-que le Kardoune ?

Le Kardoune est originaire d’Algérie, mais on l’utilise également dans d’autres pays du Maghreb, parfois sous des noms différents, comme par exemple « ooqsa ». Vous pouvez aussi le trouver orthographié « cardoune ». Il représente un ruban en couleur rouge et orange qui se fait à la main à partir des fils en coton. Cette bande s’applique le soir pour détendre vos cheveux et les protéger du frottement de l’oreiller. Ce qui évite donc les nœuds dans les cheveux, les frisottis et la casse. Le Kardoune rend les cheveux plus lisses, doux et brillants au matin d’une manière écologique et responsable.

L’avantage d’utiliser un kardoune est qu’il fonctionne sur tout type de cheveux. Courts, longs, frisés, bouclés, fins ou secs, la bandelette algérienne lisse les cheveux sans les endommager.