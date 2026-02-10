Une importante somme de billets de dollars falsifiés saisie à Annaba

Les services de la sûreté urbaine du sixième arrondissement relevant de la sûreté de wilaya d’Annaba ont procédé, avant-hier en fin de journée, à l’arrestation d’un individu suspecté dans une affaire d’émission et de distribution de faux billets de monnaie étrangère, en l’occurrence le dollar américain, sur le territoire national.

Selon le média « El-Khabar », l’affaire fait suite à des renseignements parvenus aux services de la sûreté urbaine du sixième arrondissement du quartier Oued Kouba, faisant état de la détention par un individu de billets de banque contrefaits en vue de leur mise en circulation et de leur vente. Ces informations ont conduit à l’intervention d’une brigade spécialisée relevant des mêmes services, qui a ouvert une enquête ayant permis d’identifier le suspect et de procéder à son arrestation. Lors de l’opération, 448 faux billets de 100 dollars ont été saisis. L’expertise technique a confirmé que les billets étaient effectivement contrefaits.

Après l’accomplissement de l’ensemble des procédures légales en vigueur, le mis en cause a été présenté par la brigade de lutte contre les crimes économiques et financiers devant le procureur de la République près le tribunal d’Annaba, afin qu’il soit statué judiciairement sur son dossier.

Annaba : lourd réquisitoire contre un jeune homme pour le meurtre de sa mère

Il y a une semaine, le tribunal criminel près la Cour d’Annaba a rendu son verdict dans une affaire particulièrement grave ayant profondément marqué l’opinion publique. L’accusé, un jeune homme surnommé « Arslane », a été reconnu coupable de violences volontaires ayant entraîné la mort de sa mère. À l’issue du procès, la cour l’a condamné à la peine capitale.

Les faits remontent à la fin du mois d’août 2025, lorsque les services des urgences du CHU Ibn Sina d’Annaba ont pris en charge une femme dans un état critique. Malgré les efforts du personnel médical, la victime a succombé peu après son admission. Les premiers examens ont mis en évidence de nombreuses blessures, poussant le parquet à ordonner l’ouverture immédiate d’une enquête judiciaire.

Les investigations ont rapidement conduit à l’arrestation du fils de la victime, interpellé à proximité de l’hôpital dans un état de forte agitation. Dans un premier temps, il avait tenté de faire croire à un accident domestique. Toutefois, les témoignages recueillis et les éléments de l’enquête ont contredit cette version.

Les proches de la victime ont évoqué un climat familial tendu, marqué par des violences répétées. L’accusé était connu pour sa consommation de stupéfiants et de substances psychotropes. Le rapport médico-légal a conclu que les blessures constatées étaient incompatibles avec une chute accidentelle et révélaient des violences prolongées. Par ailleurs, les analyses scientifiques ont confirmé que les traces de sang relevées sur les vêtements du suspect et sur plusieurs objets saisis provenaient de la victime.

Au regard de la gravité des faits et des éléments matériels accablants, la cour a suivi les réquisitions du ministère public et prononcé une condamnation à mort pour homicide volontaire avec actes de barbarie.

