Une importante hausse du nombre d’abonnés de l’AS Rome après la signature de Aouar

À peine arrivé à Rome, l’international algérien, Houssem Aouar, fait monter la hype autour de lui. En effet, suite à sa signature pour le club de la ville éternelle, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais est au centre d’interêt des supporters Giallorossi.

Ainsi, en atteste les chiffres, le club de Rome a connu une augmentation du nombre de ses abonnés pour la saison prochaine.

Selon le journal italien, la Gazetta dello Sport, plus de 40.000 nouveaux abonnés ont réservé leur place pour les matchs du club de la « Louve » pour la saison prochaine. Une preuve, selon la même source, de la hype autour d’Aouar.

Dans ce sillage, le journal aux papiers roses signale que cette hausse des abonnés est, entre autres, due à la décision de l’entraîneur, José Mourinho, de continuer l’aventure avec le club Jaune et Rouge.

Belmadi félicite Aouar pour son choix

Lors de la conférence de presse que le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a animé, le sujet du transfert de Houssem Aouar a été évoqué.

En effet, questionné sur la signature d’Aouar pour le club italien de l’AS Rome, Djamel Belmadi a dit, « Je suis content qu’Aouar puisse aller voir autre chose, un autre championnat. Je pense qu’on aura la vraie version d’Houssem Aouar en septembre ou octobre, c’est-à-dire un joueur de niveau mondial », explique-t-il en conférence de presse dimanche dernier.

En rejoignant le club de l’AS Rome, Aouar sera l’un des joueurs d’un coach de standing mondial, à savoir José Mourinho.

Sur cette dernière perspective, le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, a indiqué, « On ne sait pas si Mourinho restera le coach d’Aouar mais si c’est le cas… plus besoin de le présenter », ajoute-t-il avec une bribe de satisfaction et d’optimisme quant au futur du joueur.