Une huile d’olive algérienne se distingue en Italie

L’huile d’olive algérienne est un produit qui fait la fierté de notre pays. La qualité proposée par des producteurs reconnus à travers le monde et qui arrivent à se distinguer dans de nombreuses compétitions face aux meilleurs, au niveau international.

C’est le cas d’une marque d’huile d’olive algérienne, qui accumule les distinctions et les prix. À peine quelques jours après avoir été annoncée, que cette marque est déjà primée au concours JOOP dans le continent asiatique, plus précisément au Japon en décrochant la médaille d’Or dans la catégorie « monovariétale ». L’huile d’olive algérienne, Dahbia, annonce sur sa page Facebook avoir été primée cette fois-ci en Italie. « L’huile d’olive Dahbia est encore une fois très heureuse de partager avec vous sa nouvelle médaille d’Or obtenue aujourd’hui même dans l’un des pays réputés comme places fortes de l’Huile d’Olive au Monde –Italie ». Peut-on lire sur leur post Facebook qui date du 21 mai 2022.

Sur ce même communiqué, la marque d’huile d’olive Dahbia, l’équipe de cette dernière affirme qu’elle « continue donc de se distinguer dans les plus grands concours internationaux », pour « porter haut les couleurs de l’Algérie » et pouvoir offrir à sa clientèle, une des meilleures Huile d’olive extra Vierge au Monde.

Il est aussi à noter que cette marque algérienne d’huile d’olive a également été primée à Dubaï.

30 litres d’huile d’olive consommés par foyer algérien

Les algériens consommeraient en moyenne 30 litres d’huile d’olive par an et par foyer et cela étude présentée à Alger en mars dernier, qui a été faite par l’institut Immar Maghreb et le Cabinet PwC dans la continuité du programme PASA, lancé par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural en partenariat avec l’Union européenne (UE).

Cette étude a été faite auprès d’algériens vivants en Algérie et à l’étranger. 1737 résident en Algérie et 317 personnes à l’étranger dont 78% résident en Europe, 12% au Canada et 10% aux Etats-Unis ce qui permet d’avoir une vision plus large de la consommation selon le territoire habité.

Selon cette étude toujours, la diaspora algérienne consomme de l’huile d’olive avec une moyenne de 10 litres par personne et par an. Alors que les algériens qui résident sur le territoire national ont plus tendance à orienter leur consommation vers d’autres huiles végétales.