« Une honte », l’actrice Nardjess fustige les défenseurs de Mohamed Khassani

L’actrice algérienne Nardjess a récemment déclenché une vague de réactions sur les réseaux sociaux en publiant une vidéo où elle critique la prise de position de certaines personnalités publiques. Son message ciblait directement ceux qui ont pris la défense de l’acteur et humoriste Mohamed Khassani, au centre d’une controverse depuis sa participation au clip du chanteur marocain Draganov.

Dans cette vidéo devenue virale, on voit Khassani apparaître dans une séquence dansante, un choix artistique qui a été perçu par de nombreux internautes comme une atteinte à la culture algérienne et une forme de dévalorisation de l’art national. La polémique a rapidement enflammé les réseaux sociaux, divisant les internautes entre ceux qui dénoncent une « banalisation » du geste et ceux qui plaident pour relativiser la démarche de l’humoriste.

Polémique Khassani : l’actrice Nardjess attaque ceux qui l’ont défendu

Face à la montée de cette controverse, plusieurs personnalités publiques ont exprimé leur soutien à Khassani, estimant que l’attaque à son encontre était disproportionnée et que l’artiste n’avait pas cherché à offenser. C’est précisément ce positionnement qui a poussé Nardjess à réagir avec virulence.

« Il a fait une erreur et vous le savez, pourquoi le couvrir ? Vous devez des excuses à 48 millions d’Algériens, c’est une honte », a-t-elle déclaré dans sa vidéo. Selon elle, soutenir Khassani dans cette affaire revient à minimiser une faute qui, aux yeux d’une partie du public, blesse la sensibilité culturelle nationale.

La prise de parole de l’actrice a trouvé un large écho en ligne. Certains internautes ont salué son courage et sa franchise, estimant qu’elle a mis des mots sur un sentiment partagé par beaucoup. D’autres, au contraire, jugent que l’affaire est surdimensionnée et que les propos de Nardjess contribuent à envenimer le climat médiatique déjà tendu.

« Vous devez des excuses à 48 millions d’Algériens »

Cette polémique illustre une fois de plus l’influence des réseaux sociaux dans le débat culturel algérien. En quelques heures, la vidéo de Nardjess a circulé massivement, provoquant un flot de commentaires et d’analyses. Elle met également en lumière la fragilité de la frontière entre liberté artistique et respect des sensibilités collectives, un sujet régulièrement au cœur des débats dans la société algérienne.

Si Mohamed Khassani n’a pas encore réagi directement aux propos de l’actrice, la pression médiatique et populaire ne cesse de croître autour de lui. Quant à Nardjess, son intervention confirme sa volonté de s’imposer comme une voix critique dans l’espace public, quitte à se mettre en porte-à-faux avec certains de ses pairs.

Au-delà de l’anecdote, cette affaire relance la réflexion sur la responsabilité des artistes et des personnalités publiques dans un contexte où chaque geste, chaque parole, peut être amplifié et scruté par des millions de regards.