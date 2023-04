Une grande quantité de carottes jetée dans la nature : l’APOCE crie au scandale [photos]

Un phénomène nouveau et inquiétant est observé ces derniers temps, en pleine période où les prix des fruits et légumes flambent. En effet, certains vendeurs préfèrent jeter et détruire leurs stocks de fruits et légumes, malgré leurs prix, plutôt que de proposer cette marchandise aux citoyens.

Cette situation a soulevé des questions sur les raisons qui poussent les vendeurs à agir ainsi et sur les conséquences économiques et environnementales de ce gaspillage. L’APOCE, l’Organisation de protection des consommateurs, a publié sur sa page Facebook officiel un post relatant la même pratique.

Une grande quantité de carottes jetées alors qu’on retrouve cet aliment à 175 da dans certaines régions du pays.

Quelques mois auparavant, des éboueurs sont tombés sur une poubelle remplie d’oignons

Les prix des légumes de base, tels que les oignons, les tomates et les salades, continuent de connaitre une forte hausse, ajoutant une pression financière supplémentaire sur les consommateurs.

Dans une ancienne vidéo, publiée sur sa page Facebook, l’APOCE avait montré des travailleurs de nettoyage en train d’extraire une grande quantité d’oignons comestibles d’une poubelle.

Selon l’un des travailleurs, un commerçant aurait préféré jeter ces oignons d’une valeur de plus de 350 dinars plutôt que de les vendre à un prix plus bas.

