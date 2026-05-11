« Une garantie exceptionnelle de 20 ans » : La marque italienne Candy lance sa nouvelle gamme en Algérie

La marque italienne Candy a officialisé le lancement de ses nouvelles générations de lave-linge lors d’un événement prestigieux à Alger. Placée sous le signe de la longévité, cette nouvelle gamme s’accompagne d’une garantie de 20 ans, affirmant l’ambition du groupe sur le marché national.

En effet, Candy, pionnière mondiale de l’électroménager depuis 1945, accélère son déploiement en Algérie. La société mise sur son expérience de plus de 80 ans pour s’imposer durablement. Elle a organisé jeudi dernier un événement majeur pour présenter ses dernières innovations technologiques.

Mahmoud Sekkat, Country Manager Algérie pour le groupe Candy-Hoover, a précisé les ambitions de la firme. « Candy est une société italienne qui a consacré son existence à l’évolution de l’électroménager, aujourd’hui, nous lançons notre nouvelle gamme de lave-linge après le succès des anciennes Grando et Rapido. Cette nouvelle gamme s’appelle ProWash.», a-t-il rappelé. Selon lui, la marque est désormais en phase de devenir « l’un des leaders du marché algérien ».

Innovation et durabilité : le pari de la garantie 20 ans

Le point fort de cette nouvelle collection réside dans la longévité des produits. Candy introduit une garantie de 20 ans sur le moteur de ses nouveaux modèles. Cette décision marque un tournant dans le service après-vente en Algérie.

Redouane Abbas, responsable de la direction générale, a souligné l’importance de cette mesure. « Ce lancement est marqué par une garantie exceptionnelle de 20 ans sur le moteur », a-t-il affirmé. Il a ajouté que cette période inédite confirme l’engagement de la marque envers « la durabilité et la fiabilité ».

De son côté, Mahmoud Sekkat a insisté sur la robustesse du matériel. « On l’achète et on peut oublier l’idée de la réparer », a-t-il assuré pour illustrer la confiance du groupe dans ses produits.

Zoom sur les technologies ProWash et MultiWash

Le moment phare de la soirée, été la révélation technique des nouveaux modèles :

Gamme ProWash : Déclinée en modèles 300, 550 et 700, alliant efficacité et simplicité d’utilisation .

Gamme MultiWash : La nouvelle « star » de la marque, conçue pour répondre aux besoins spécifiques des foyers algériens .

Intelligence artificielle et nouveaux modèles

Ces appareils utilisent l’intelligence artificielle pour optimiser le lavage. Mahmoud Sakkat a expliqué que l’objectif est de « simplifier l’intelligence pour l’amener dans les foyers algériens ».

Redouane Abbas a conclu en réitérant la volonté de la société de fournir des « solutions modernes qui facilitent le quotidien du consommateur ».

Une stratégie de proximité avec le réseau local

Au-delà de l’aspect technologique, Candy a profité de cette tribune pour honorer ses partenaires locaux. Une cérémonie de reconnaissance a été dédiée aux « Top 20 points de vente » du pays, soulignant leur rôle essentiel dans la construction de la confiance des consommateurs algériens.

À travers ce déploiement, Candy réaffirme sa position de leader en Algérie. La marque, pionnière des solutions intelligentes depuis 2014, propose une offre complète allant du lavage à la cuisson, en passant par le froid.