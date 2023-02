Une Franco-Algérienne recherchée à tort par Interpol pendant 10 ans

C’est l’histoire de Nora, une mère franco-algérienne faisant l’objet d’une notice rouge de la part d’Interpol. Une notice qui l’a obligé de rester sur le sol français pendant dix ans. Recherchée à tort pendant toute cette période, cette mère d’origine algérienne, âgée aujourd’hui de 51 ans, se voit enfin retiré ce signalement qui lui a gâché la vie.

Les faits remontent à 2010, notamment au moment où cette femme a entamé une procédure de divorce de son mari, Abdelhalim, elle obtient alors la garde de ses enfants, avec un droit de visite et la moitié des vacances pour leur père Jusque-là tout va bien pour cette maman d’origine algérienne.

Après 10 de recherche à tort, Interpol retire la notice rouge contre Nora

Par ailleurs, durant l’été, Abdelhalim décide de se rendre en Algérie et d’emmener avec lui ses enfants pour les scolariser en Algérie. Une décision que ne comprend pas Nora, qui au bout d’un an n’a pas vu ses enfants. Elle décide donc de voyager vers le territoire national pour récupérer ses enfants.

Dès son retour dans le Var, son lieu de résidence, Nora part rencontrer le juge qui prononce le divorce à torts exclusifs du mari. Ce dernier prend mal la décision du juge et décide de saisir, à son tour, un juge d’instruction qui lance un mandat d’arrêt pour enlèvement et détournement de mineur, rapporte Le Parisien.

Depuis ce jour, la mère de deux enfants a été condamnée par contumace à 20 ans de réclusion criminelle. Et une notice rouge a été signalé à l’encontre de Nora, qui ignore totalement l’existence de cette décision. La maman accuse alors un choc suite à la découverte de cette mesure prise à tort contre elle.

C’est en 2021 que la Franco-algérienne décide de lutter contre cette décision et de réclamer la suspension de cette décision qui lui a gâché la vie, « la peur de me faire arrêter ne me quittera jamais » a déclaré la quinquagénaire au Parisien. En octobre 2022, la commission de contrôle des fichiers d’Interpol a décidé de retirer cette notice rouge.

