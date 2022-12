Une Française surprend la toile avec une Chakhchoukha algérienne

De plus en plus de voyageurs étrangers choisissent l’Algérie comme destination rien que pour gouter à ses spécialités culinaires. En effet, la cuisine algérienne a dépassé toutes les frontières pour arriver à se distinguer parmi les plus populaires plats au niveau international.

Comme nous l’avons déjà vu ensemble, la cuisine algérienne s’est distinguée à plusieurs reprises dans les classements du site spécialisé TasteAtlas. Entre le Makrout Elouz, la Chakhchoukha et le Tajine Ezzitoune, la cuisine algérienne s’est fait une place auprès des touristes étrangers.

Par ailleurs, en plus de ceux qui se précipitent à déguster les plats phares de chaque wilaya, d’autres ressortissants étrangers se mettent à cuisiner eux-mêmes ces plats à l’algérienne. C’est le cas de Miyoline, une ressortissante d’origine asiatique établie en France, qui a fait de la cuisine sa spécialité sur les réseaux sociaux.

D’origine asiatique, une Française s’est mise à la cuisine algérienne

Par le biais de plusieurs vidéos, Miyoline des recettes et des plats issus de différents pays. En effet, après le Japon, la Tunisie ou encore la France, cette femme a décidé de partager deux recettes emblématiques de la cuisine algérienne. À savoir le Berkoukes et la Chekhchoukha algérienne.

Dans une première vidéo, cette femme d’origines asiatiques a dévoilé la recette de la Chakhchoukha de Biskra. En effet, dans un premier temps, elle a commencé par préparer la base de ce plat, notamment les feuilles de Trid découpées en petit morceau. Pour s’y faire, elle a versé dans un saladier de la semoule qu’elle a assaisonné avec du sel, elle mélange la préparation avec de l’eau et pétrit jusqu’à obtenir une pâte homogène. Après avoir étalé finement cette dernière, et la faire cuire et découpé en petit morceau, la française s’est mise à la préparation de la sauce.

En effet, pour réussir cette dernière, elle a fait revenir des légumes avec de la viande et des épices. Et ce, avant de couvrir le tout avec de l’eau et laisser mijoter. Pour mettre en avant son plat, Miyoline a fait un dressage esthétiquement réussi.

En plus de la Chakhchoukha, Miyoline a également préparé le Berkoukes, connu également sous le nom de Aich. Le savoir-faire de la jeune femme a étonné plusieurs internautes algériens sur la toile, qui ont été agréablement surpris. « tu mérites la nationalité algérienne mieux que moi » a lancé une internaute dans les commentaires.