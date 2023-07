Une française prétend être enceinte de Soolking et est convaincue qu’il l’aime, la justice tranche

La star de la musique algérienne, Soolking, de son vrai nom, Abderraouf Derradji, a été victime d’un harcèlement en ligne.

C’est l’histoire insolite d’une fan originaire de Nice (France) qui a été condamné à 18 mois de prison, dont six sous bracelet électronique, pour avoir cyberharcelé Soolking. La femme, âgée de 33 ans, avait rencontré le rappeur algérien à Dubai à l’issue de l’un de ces concerts.

Or, cette rencontre a donné des idées pour le moins fâcheuses à la trentaine. Ainsi, la niçoise a falsifié une ordonnance de son gynécologue et a prétendu être enceinte de Soolking. Une calomnie que l’avocat de l’artiste a réfutée.

Les enquêtes ont révélé que cette femme souffre d’un « symptôme d’érotomanie ». Un trouble qui caractérise une personne qui a la ferme conviction que l’autre l’aime, voire la désire.

Une fan de #Soolking érotomane (maladie qui se caractérise par la conviction chez un individu qu’il est aimé par un autre) a falsifié une ordonnance pour prétendre qu’elle était enceinte de lui et a tenté de lui extorquer de l’argent.Elle a été condamné à 30k et 18 mois de prison pic.twitter.com/R7Q2NmAHHd — RoronoaZoro (@RoronoaGasp) July 6, 2023

Par la suite, la femme âgée de 33 ans a continué de harceler Soolking sur ses réseaux sociaux. Un geste de trop qui a poussé l’auteur de « Guérilla » de déposer plainte.

Le geste fort de Soolking après la condamnation de la femme

Comparu devant le tribunal correctionnel de Nice pour diffamation, la femme en question a écopé d’une peine de 18 mois de prison dont six mois à effectuer sous bracelet électronique et 12 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, avec obligation de travail et de soins Cette peine a été assortie d’une amende 30 000 euros de dommages et intérêts.

Le rappeur, a, de son côté, précisé qu’il verserait l’intégralité de cette somme à une association qui lutte contre le harcèlement en ligne.