Une fête de circoncision tourne mal : plus de 80 personnes intoxiquées sont hospitalisées

Quatre-vingt-une personnes ont été prises en charge après avoir présenté des symptômes d’intoxication alimentaire, à la suite de la consommation d’un repas servi lors d’une cérémonie de circoncision organisée dans la région de Zenainia, relevant de la commune d’Oued Rhiou, dans la wilaya de Relizane.

Selon un communiqué de la Direction de la santé de la wilaya, les services médicaux ont accueilli les personnes concernées à l’établissement public hospitalier (EPH) Ahmed Francis d’Oued Rhiou et leur ont prodigué les soins nécessaires.

La Direction de la santé a indiqué que les équipes médicales ont également pris en charge les personnes admises au niveau des établissements de santé de proximité, notamment à Djidiouia. Les patients se trouvent dans un état de santé satisfaisant.

Après avoir reçu les soins nécessaires, les personnes concernées ont quitté les établissements de santé et ont regagné leur domicile dans de bonnes conditions.

Une prise en charge médicale pour l’ensemble des cas

Les services de santé se sont mobilisés afin d’assurer la prise en charge des personnes présentant des signes d’intoxication après avoir consommé le repas servi lors de la cérémonie.

La Direction de la santé à indiqué que l’ensemble des cas ont bénéficié des soins nécessaires au niveau de l’EPH d’Oued Rhiou.

Par ailleurs, la Direction de la santé indique que les patients pris en charge dans les différents établissements de santé, notamment dans les structures de proximité, affichent un état de santé satisfaisant.

La Direction de la santé a également rassuré sur l’état de santé des personnes concernées. Après avoir reçu les soins nécessaires, les patients ont pu quitter les structures sanitaires dans de bonnes conditions.

À ce stade, aucun élément supplémentaire n’a été communiqué concernant l’origine exacte de cette intoxication alimentaire. Les autorités sanitaires restent mobilisées pour assurer le suivi des personnes concernées.

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Intoxications alimentaires en Algérie : les autorités renforcent la prévention durant l’été

Les intoxications alimentaires demeurent un enjeu important de santé publique en Algérie, particulièrement durant la période estivale. Avec la hausse des températures, les mauvaises conditions de conservation, de préparation et d’hygiène favorisent davantage la contamination et la dégradation des denrées alimentaires.

En 2026, les autorités sanitaires et les services chargés du contrôle du marché ont renforcé les actions de prévention afin de limiter les intoxications collectives.

Les autorités accordent une vigilance particulière aux produits périssables ainsi qu’aux repas préparés en grande quantité à l’occasion des mariages, fêtes familiales, banquets et autres rassemblements.

Selon les données communiquées par les autorités en 2026, les espaces familiaux dédiés à la restauration collective, notamment lors des mariages et des banquets, concentreraient plus de 60 % des intoxications alimentaires collectives.

Ces événements présentent plusieurs facteurs de risque. Les repas sont souvent préparés plusieurs heures avant leur consommation et en grandes quantités. Le transport, le stockage et le maintien des aliments à une température adéquate deviennent alors essentiels pour éviter leur contamination.

Les autorités soulignent également que ces espaces sont plus difficiles à contrôler que les établissements de restauration professionnels. À l’inverse, les intoxications enregistrées dans les restaurants et les établissements de restauration connaissent une tendance à la baisse au cours des dernières années.

La chaleur augmente-t-elle les risques d’intoxication ?

La période estivale constitue une saison particulièrement sensible. Les températures élevées peuvent favoriser la multiplication de certaines bactéries dans les aliments lorsque ceux-ci ne sont pas conservés dans des conditions appropriées.

La rupture de la chaîne du froid représente ainsi l’un des principaux risques, notamment pour les viandes, les produits laitiers, les œufs, les pâtisseries et les plats préparés. Un aliment contaminé peut également transmettre des bactéries ou des toxines sans présenter nécessairement de changement évident d’apparence, d’odeur ou de goût.

Face à ces risques, les autorités rappellent régulièrement l’importance de conserver les produits périssables aux températures recommandées et de limiter le temps pendant lequel les aliments restent exposés à température ambiante.

Pour l’été 2026, le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national a lancé une campagne nationale consacrée à la prévention des intoxications alimentaires.

Cette opération vise à sensibiliser les consommateurs, les commerçants et les différents intervenants du secteur alimentaire aux bonnes pratiques. Elle porte notamment sur l’hygiène, la conservation des denrées, le respect de la chaîne du froid et les conditions de préparation des repas.

Les services de contrôle intensifient également leurs opérations sur le terrain afin de vérifier le respect des règles sanitaires dans les commerces et les établissements concernés.

Intoxications alimentaires : quels réflexes adopter ?

La prévention repose aussi sur des gestes simples au quotidien.

Les consommateurs doivent vérifier les dates de péremption, les conditions de conservation et l’état des emballages avant d’acheter un produit.

Ils doivent également bien se laver les mains et nettoyer les ustensiles avant de préparer les repas, séparer les aliments crus des aliments cuits et consommer rapidement les plats préparés lorsqu’ils ne peuvent pas les conserver à une température adéquate.

En cas de vomissements, de diarrhées, de douleurs abdominales ou de fièvre après avoir consommé un repas, les personnes concernées doivent consulter un médecin, particulièrement lorsque plusieurs personnes ayant consommé le même aliment présentent les mêmes symptômes.