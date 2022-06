Une femme simule une grossesse pour arnaquer un mineur

Dernièrement, on entend plusieurs histoires tragiques, bizarres et inquiétantes en même temps à travers le territoire national. Entre les meurtres, les vols, les agressions… Chaque jour une nouvelle qui laisse les citoyens inquiets et perplexes.

C’est dans la Wilaya de Skikda qu’une femme a été placée en détention provisoire, pour avoir prétendu être enceinte d’un jeune mineur, afin que ce dernier l’aide à ouvrir un salon de coiffure.

Le père du jeune mineur, qui est la victime, a déposé plainte, il s’est avéré que cette femme a déjà été accusée d’escroquerie et de vol. Cette dernière est apparemment une récidiviste, car elle aurait déjà procédé de cette manière, en volant des mineurs.

L’accusée a d’ailleurs incité le jeune mineur à donner une grande somme d’argent après l’avoir volé à sa propre famille.

Le jeune mineur confirme les faits

Le procureur de la République a écouté le jeudi 02 juin 2022 les aveux du jeune mineur et de son père. La victime a affirmé qu’elle a bien donné une somme d’argent à l’accusée, en confirmant aussi que cette dernière prétendait être enceinte de lui.

Ce n’est pas tout, le jeune mineur a ajouté que l’accusée lui a demandé de lui ouvrir un salon de coiffure.

Le jeune mineur a conclu ses aveux en assurant que cette femme l’obligeait à passer la nuit avec elle en plus de consommer de la drogue.