Une femme médecin qui soigne les Algériennes à distance

Le Dr irakien Ibtisam Al-Kaabi, chercheuse et titulaire d’un doctorat en gynécologie-obstétrique, résidente aux Émirats arabes unis, a traité gratuitement des femmes algériennes qui ont eu recours à ses bons conseils et traitements via les médias sociaux pour diagnostiquer leur état de santé et les aider à procréer.

Le Dr Ibtisam Al-Kaabi, pratiquant la gynécologie depuis plus d’un quart de siècle, a une longue histoire dans les sciences du développement humain et des sciences de l’énergie positive. Elle a également une riche expérience avec des femmes, de plusieurs pays y compris l’Algérie, ayant des problèmes de reproduction et l’impact psychologique qui se répercute sur elles.

Le Dr Ibtisam Al-Kaabi a quitté l’Irak et s’est installée dans l’émirat d’ Ajman, utilisant toutes ses connaissances pour surmonter les risques et guérir les blessures, avec une âme bienveillante, des connaissances abondantes et une morale vertueuse qui se manifestent par le fait de ne pas courir derrière le profit et mettant avant tout le bien-être de la femme.