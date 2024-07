Une femme et ses enfants attaquent une pharmacie à Bab Ezzouar

La quiétude de Bab Ezzouar a été brisée par un acte de violence choquant. Une femme et ses trois enfants ont agressé sauvagement les employés d’une pharmacie avec des armes blanches, provoquant une onde de choc dans la communauté locale. Le docteur Tabti, propriétaire de la pharmacie, a raconté les événements tragiques.

« Les agresseurs sont une famille, composée d’une femme et de ses trois fils. Ils sont venus à la pharmacie pour acheter des médicaments », a déclaré le docteur Tabti. Cependant, une dispute a éclaté lorsqu’ils ont appris que les médicaments demandés n’étaient pas disponibles. Malgré les explications fournies par le personnel, la famille a alors quitté la pharmacie dans un état de colère palpable.

Ainsi, trois heures plus tard, la même famille est revenue, cette fois dans une voiture et armée de couteaux et de sabres. Sans sommation, ils ont attaqué les employés présents. Le docteur Tabti a décrit la scène comme étant « d’une brutalité inimaginable ». Les agresseurs n’ont montré aucune pitié, visant et blessant gravement plusieurs personnes.

Quelles sont les conséquences de cet assaut ?

Le bilan de cette attaque donc est lourd : cinq personnes ont été blessées, dont certaines sont encore hospitalisées dans un état critique. « Nous sommes tous sous le choc. Ce genre de violence est inconcevable dans notre quartier », a ajouté le docteur Tabti, visiblement affecté par la situation.

Les victimes sont actuellement soignées à l’hôpital et l’état de certains d’entre eux suscite de vives inquiétudes. Les autorités locales ont été promptement informées et une enquête a été ouverte pour retrouver et arrêter les coupables de cette agression. Le docteur Tabti a insisté sur la nécessité d’une réponse judiciaire rapide et ferme pour éviter que de tels actes ne se reproduisent.

Cet incident a alors également soulevé des questions sur la sécurité des pharmacies et des lieux publics en général. Les résidents de Bab Ezzouar demandent donc des mesures de protection accrues pour garantir la sécurité de tous. La communauté, encore sous le choc, se mobilise donc pour soutenir les victimes et leurs familles en ces temps difficiles.

La violence perpétrée par cette famille rappelle cruellement que la paix et la sécurité peuvent être fragiles, même dans les quartiers les plus tranquilles. Il est alors impératif que justice soit rendue rapidement pour restaurer la confiance et la sérénité des habitants de Bab Ezzouar.