Une femme devant le juge pour avoir encerclé son frère

Le juge d’instruction de la 4e chambre près le tribunal de Chéraga a organisé une confrontation entre un sorcier qui prétendait être un « Raqi »et une femme qui s’est avérée être sa cliente. Cette dernière, est accusée d’avoir voulu nuire à son frère.

Selon le média arabophone « Ennahar », l’affaire concerne des accusations de sorcellerie et d’escroquerie. Deux suspects y sont impliqués. Il s’agit d’un sorcier nommé « S.M » âgé de 65 ans, originaire de Dakakna à Douera, et d’une

femme nommée « S.Z », âgée de 47 ans.

Ces deux personnes sont soupçonnées d’avoir pratiqué des rituels de sorcellerie sur le frère de la femme, « S.M », lui causant ainsi que sa famille des préjudices. Ce dernier est un entrepreneur à Aïn Benian.

L’enquête, menée par le groupement territorial de la Gendarmerie nationale, a débuté suite à une plainte déposée par la victime qui a découvert avoir été l’objet de pratiques occultes. Après avoir constaté une détérioration de son état de santé, il a sollicité l’aide de ses sœurs pour des séances de « roqya », avec une somme d’argent en contrepartie.

L’une de ses sœurs lui a recommandé un « Raqi », seul capable de le guérir, selon elle. La victime a payé une somme de 50 millions de centimes lors du traitement. Il s’est avéré ensuite que c’est elle-même qui a été l’origine de tout son malheur par l’intermédiaire du sorcier qui prétendait être un « Raqi ».

Suite à cela, les services de sécurité ont perquisitionné le domicile de cette dernière, dénommée « S.Z ». Selon la source, la fouille a permis de découvrir plusieurs objets de sorcellerie à son domicile. Elle a été mise en cause aux côtés du charlatan.

Les accusés ont nié avoir une connaissance

Lors de l’interrogatoire, l’accusée a nié avoir pratiqué de la sorcellerie sur son frère avec l’aide du sorcier mis en cause. Elle a affirmé qu’elle le consultait uniquement pour soigner son frère et non pour lui nuire, précisant que les talismans trouvés chez elle étaient destinés à son traitement personnel. Elle a également confirmé que les sommes d’argent versées au sorcier étaient destinées au traitement de son frère.

Quant au sorcier, il a également nié connaître l’accusée. La perquisition de son domicile situé à Dakakna, à Douera, a permis de découvrir des objets de sorcellerie, divers articles suspects, des substances mystérieuses et un livre de connaissance lié à la sorcellerie.

La Gendarmerie nationale d’Alger a lancé un appel aux citoyens concernant ce charlatan, déjà impliqué dans plusieurs affaires d’escroquerie et de pratiques occultes. Les autorités invitent toute personne ayant été victime de cet individu à se présenter auprès du juge d’instruction ou des services de la Gendarmerie de Chéraga.

L’enquête est toujours en cours et une nouvelle victime s’est manifestée aujourd’hui pour une affaire de vol liée au même dossier.