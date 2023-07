Une femme de l’armée algérienne porte 3 hommes à la fois sur son dos, Tebboune applaudit (Vidéo)

Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, est arrivé, dimanche, à l’Académie militaire de Cherchell « Houari-Boumediene », où il a présidé la cérémonie annuelle de sortie de promotions.

Lors de cette cérémonie plusieurs présentations ont été réalisées sous la supervision, les félicitations et les applaudissements du Chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune et le Général d’Armée, Saïd Chanegriha. En effet, une des présentations qui a marqué et dont la vidéo fait le tour des médias depuis sa publication, est celle d’une femme de l’armée algérienne, appelée « la lionne de l’armée », qui a réussi à porter 3 hommes à la fois sur son dos, dont les gabarits étaient assez imposants, tout cela sous les applaudissements de Tebboune, qui avait l’air ravie et impressionné de cette performance.

Tebboune accueilli par Chanegriha à Cherchell

En outre, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait été accueilli à son arrivée à l’Académie par le Général d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire, accompagné d’officiers supérieurs de l’ANP.

Il est à rappeler, que cette cérémonie traditionnelle couronnant la sortie de promotions des différents établissements de formation relevant de l’Armée nationale populaire (ANP) au titre de l’année 2022-2023 a débuté par l’accueil du Président de la République par le Général d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’ANP.

Par la suite, le président de la République avait aussi passé en revue un détachement militaire qui lui a rendu les honneurs à l’entrée de l’Académie avant d’écouter l’hymne national.