Une femme brûlée par son voisin à Khenchela

Une femme de Khenchela a été hospitalisée en urgence à l’hôpital Ben Bala dans un état critique après avoir été gravement brûlée par son voisin dans le quartier de la route d’El Azhar hier, le dimanche 7 mai, durant la matinée.

Les dernières informations indiquent que la victime souffre de brûlures de troisième degré et a été transférée rapidement vers l’hôpital de Batna spécialisé dans les brûlures.

Selon des sources locales, la victime a été agressée par son voisin, qui aurait aspergé la victime avec de l’essence avant de l’incendier. Les témoins présents sur les lieux ont tenté de l’aider, mais les flammes ont rapidement envahi son corps, laissant la victime dans un état critique.

De plus, les témoins ont rapporté que la victime avait déjà eu des problèmes avec le voisin agresseur. Ces tensions seraient nées d’un différend entre les enfants de la victime et ceux du suspect. Des discussions animées avaient déjà eu lieu entre les deux parties, mais elles avaient été rapidement calmées avant que la situation ne dégénère dimanche matin.

A LIRE AUSSI : Brûlée vive en Algérie, la miraculée Ryma Anane se sent libre et restera en Espagne

Les services de sécurité de Khenchela a ouvert une enquête sur cette agression atroce pour identifier l’agresseur et les raisons de cet acte criminel. Les forces de l’ordre ont également appelé à la vigilance et ont exhorté les citoyens à régler leurs différends sans violence.

Une enseignante de Sidi Bel abbès tuée par son mari qui se suicide

Une enseignante de mathématiques de moins de 35 ans au collège Djalal Abdel Kader se situant dans la commune de M’Cid à Sidi Bel Abbès, a été poignardée mortellement par son mari alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail.

Les faits se sont déroulés à une centaine de mètres de l’établissement scolaire, vers 8h15. Le mari s’est ensuite suicidé en se jetant dans un puits.

Des sources locales évoquent des conflits familiaux graves entre la victime et son agresseur. La nouvelle a plongé les habitants de la commune de M’Cid, ainsi que les étudiants et travailleurs de l’école, dans la stupeur et le chagrin.

A LIRE AUSSI : Féminicide en Algérie : une enseignante tuée par son mari qui se suicide à Sidi Bel Abbès