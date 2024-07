Une femme à Relizane orchestre un vol de plus d’1,8 Milliard de centimes

La police judiciaire de la wilaya de Relizane a récemment réussi à appréhender trois individus suspectés d’avoir commis un vol important à l’intérieur d’un véhicule. L’affaire a suscité une vive attention en raison de la somme considérable dérobée : 1 milliard et 800 millions de centimes.

Tout a commencé avec la plainte d’un citoyen qui s’est présenté à la sûreté urbaine, déclarant que sa voiture avait été cambriolée. Le vol, orchestré par une femme, portait sur une somme colossale de 1 milliard et 800 millions de centimes.

Les autorités ont rapidement lancé des investigations approfondies, permettant l’arrestation de la suspecte principale en un temps record. Lors de l’arrestation, 600 millions de centimes ont été immédiatement récupérés.

Suite à cette avancée, une perquisition minutieuse a été menée à son domicile, en coordination avec le parquet compétent. Cette opération a permis de récupérer presque la totalité du reste de l’argent volé, soit environ 1 milliard et 200 millions de centimes.

Quelles sont les suites judiciaires de cette affaire ?

Les interrogatoires approfondis et les investigations menées par les enquêteurs ont révélé l’identité des deux complices de la suspecte. Ces derniers ont été localisés et arrêtés, permettant ainsi de boucler l’affaire. Les trois suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Relizane, où ils répondront des accusations de vol à l’intérieur d’un véhicule.

Cette affaire met en lumière l’efficacité et la réactivité des forces de l’ordre de Relizane dans la lutte contre la criminalité. La récupération rapide de la majeure partie de la somme volée et l’arrestation des suspects constituent un succès notable pour la police judiciaire locale. Le procès des suspects est attendu avec intérêt, et cette affaire servira sans doute d’exemple pour dissuader de futurs actes de criminalité dans la région.