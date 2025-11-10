Une femme à la tête de la Bourse d’Alger : qui est Amel Selmoun, nouvelle DG du marché financier ?

La Bourse d’Alger a annoncé, ce lundi 10 novembre, la nomination d’Amel Selmoun au poste de directrice générale de la Société de Gestion de la Bourse des Valeurs (SGBV). Elle succède à Yazid Benmouhoub, qui occupait cette fonction depuis 2013. Cette décision marque une nouvelle étape dans la stratégie de modernisation et de dynamisation du marché financier algérien.

Selon le communiqué publié par la SGBV, le Conseil d’administration s’est réuni le 9 novembre 2025 et a procédé à l’installation officielle de Mme Selmoun à la tête de l’institution. Ce changement de direction s’inscrit dans un mouvement plus large de renouvellement de la gouvernance et de renforcement de l’efficacité du marché boursier national.

Nouvelle direction à la Bourse d’Alger : Amel Selmoun prend les commandes

Diplômée de l’École supérieure de Banque, Amel Selmoun possède un parcours riche dans le domaine financier. Elle cumule de nombreuses années d’expérience dans la gestion, le contrôle administratif et le développement du marché des capitaux.

Avant sa nomination, elle siégeait déjà au conseil d’administration de la SGBV depuis 2023, en tant que représentante de la Banque de l’Agriculture et du Développement Rural (BADR), l’un des principaux actionnaires de la Bourse d’Alger.

Sa désignation à la tête de l’institution reflète la volonté de la Bourse d’Alger d’accélérer sa transformation et de renforcer son rôle dans le financement de l’économie nationale. Dans son communiqué, la SGBV souligne que cette nomination s’inscrit dans une « dynamique de modernisation et de développement visant à accroître l’efficacité et l’attractivité du marché boursier national, tant pour les investisseurs locaux qu’étrangers ».

La Bourse d’Alger mise sur une nouvelle gouvernance

La Société de Gestion de la Bourse des Valeurs, qui supervise les activités des intermédiaires en opérations de bourse (IOB), dispose d’un capital social dépassant 485 millions de dinars. Elle constitue un acteur central du système financier algérien, jouant un rôle clé dans la structuration du marché des capitaux et dans la promotion d’outils de financement modernes.

L’arrivée d’Amel Selmoun intervient dans un contexte où les autorités financières cherchent à relancer l’activité boursière, encore modeste malgré le potentiel du marché. Sa mission consistera à poursuivre les réformes engagées pour attirer davantage d’entreprises à la cote, favoriser la transparence et renforcer la confiance des investisseurs.

Avec cette nomination, la Bourse d’Alger tourne une page de plus de dix ans de gestion et ouvre un nouveau chapitre placé sous le signe de la modernisation et de l’ouverture.