Une explosion due à une fuite de gaz fait 17 bléssés à Sétif

C’est une tragédie, qui vient frapper la wilaya de Setif entraînant plusieurs victimes, toutes secourues par les autorités mais affectées.

Au départ, quatorze personnes ont été blessées suite à une explosion due à une fuite de gaz dans un immeuble du centre de la ville de Sétif, en Algérie. Les victimes, âgées entre 24 et 65 ans, ont été rapidement secourues et évacuées vers l’hôpital universitaire de Sétif.

La Protection civile a expliqué dans un communiqué que le nombre de blessés est passé à dix-sept, dont trois dans un état grave. Tous ont été transportés à l’hôpital universitaire de Sétif, comme l’indique le même communiqué.

L’incident a eu lieu dans un bâtiment de deux étages plus quatre étages supérieurs, occupant une surface d’environ 400 mètres carrés. Sept ambulances et trois camions de pompiers, avec leur équipage complet, ont été déployés sur les lieux, et l’intervention est toujours en cours, selon le communiqué.

Visite du Wali de Sétif et évaluation des dégâts

Mohamed Amin Dramchi, Wali de la Wilaya de Sétif, s’est rendu à l’hôpital pour s’assurer de l’état de santé des victimes. Il a suivi de près leur prise en charge médicale, conformément à un communiqué de la Wilaya.

De plus, le Wali a visité le site de l’explosion et a pu constater les dégâts matériels causés par l’incident. Il a pu évaluer les dommages à l’immeuble touché par l’explosion, qui a affecté en particulier le garage.

Cette tragédie rappelle l’importance des inspections régulières et du respect des normes de sécurité pour prévenir de tels incidents. Les enquêtes sont en cours pour déterminer les circonstances exactes de l’incident et établir les responsabilités. Les autorités locales ont également annoncé une évaluation complète des bâtiments environnants pour assurer la sécurité de leurs habitants.