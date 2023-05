Une étudiante en médecine d’Alger accuse son professeur de harcèlement sexuel, il se défend

Un scandale a éclaté au niveau de la faculté de médecine Ziania d’Alger ce mardi. Une étudiante en 4ᵉ année se serait vraisemblablement faite harceler par un de ses professeurs en plein examen.

Sous le choc et bien décidée à saisir la justice, la jeune étudiante médiatise l’affaire en se plaignant auprès de la page officielle de la faculté, qui partage à son tour l’histoire au grand public. L’histoire ne s’arrête pas là puisque le professeur en question revient à la charge le lendemain pour « laver son honneur » via la même page.

Harcelée sexuellement par son professeur, une étudiante dénonce à la fac de médecine d’ Alger

Ce mardi, le récit peu commun du harcèlement dont une étudiante en médecine aurait été victime a fait le tour des réseaux sociaux. La jeune femme, âgée de 21 ans, et était en plein milieu d’un examen important lorsqu’elle aurait subi des attouchements de la part de son professeur.

« J’étais en train de passer l’examen pratique, nous l’avons passé individuellement dans la salle des résidents. Quand mon tour est venu, tout se passait normalement au début…. Ensuite, il est venu se mettre derrière moi, commençait ses attouchements et caresses tout en me disant que je suis très belle et que j’ai les mains douces, et il a fini par m’embrasser. Je suis restée figée, je n’ai rien pu dire ni faire, aucune réaction ».

La jeune femme explique ainsi qu’elle aurait subi une forme d’intimidation morale par la suite. Une sorte d’acharnement qui aurait eu pour conséquence des répercussions sur les notes de celle-ci « il commençait à me dire qu’il pense à me mettre un 9/20 à l’examen juste pour me revoir au rattrapage ».

En pleurs et désemparée, la victime serait rentrée chez elle tout de suite après avant de prendre la décision de porter plainte contre le concerné. Elle contacte au passage la page de sa faculté, qui expose le récit au grand jour.

Affaire du harcèlement sexuel à la fac de médecine Ziania : le professeur se défend

Alerté par la houle que provoque le témoignage de la jeune fille sur la page, le professeur en question brise le silence et s’explique publiquement sur les faits. Par le biais de la même page, il publie un message dans lequel il expose sa version des faits. Ainsi, et selon ce dernier, l’examen se serait déroulé sans aucun incident et tous les étudiants auraient été reçus sans exception, y compris la jeune femme l’accusant.

S’il n’évoque à aucun moment les « attouchements » dont il est accusé, ce dernier affirme toutefois qu’il aurait fait de son mieux pour rassurer les candidats pendant l’examen.

« J’ai essayé au cours de leur stage de les rassurer quant à l’épreuve pratique en leur assurant qu’aucun ne serait recalé pour qu’ils puissent passer le reste de l’épreuve théorique, donc cette accusation est à mon sens infondée et la note clamée par cette étudiante n’existe pas ! » explique-t-il dans le message.

Il conclut en réfutant la totalité des accusations proférées à son encontre, et en dénonçant une tentative de ternissement de sa réputation et de celle du corps enseignant en général.