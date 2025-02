Une étudiante algérienne décroche la médaille d’or au Concours Arabes des Projets Innovants

L’étudiante Sara Moufaridj, diplômée de l’Institut de gestion des techniques urbaines de l’Université de Constantine 3, Salih Bobnider, a remporté la médaille d’or lors du Concours international de projets innovants en technologies agricoles durables.

Cet événement, organisé dans le cadre du Congrès international sur la sécurité alimentaire et hydrique face aux changements climatiques intitulé « Les Défis et les Opportunités », a rassemblé de nombreux jeunes talents issus de divers pays arabes.

La victoire de Sara Moufaridj, dans la catégorie des études supérieures a marqué un tournant dans sa carrière et symbolise l’engagement des jeunes chercheurs algériens dans la recherche de solutions innovantes pour répondre aux enjeux alimentaires et hydriques.

Une victoire éclatante sur la scène internationale

Lors du concours, qui a réuni 106 participants provenant de 56 universités et institutions arabes, Sara Moufaridj a présenté son projet de recherche novateur intitulé : « Optimizing Azolla and Water Lentils Cultivation in Automated Raceway Ponds for Affordable, Nutrient-Rich Livestock Feed in Algeria (AZOLERI) ».

Ce projet vise à améliorer la culture de l’azolla et des lentilles aquatiques dans des bassins automatisés afin de produire un fourrage animal nutritif et économique. Sous la supervision du professeur Siham Aris, son travail se distingue par la pertinence de ses applications dans le domaine de la sécurité alimentaire et hydrique. La médaille d’or obtenue par Sara représente bien plus qu’un simple trophée : c’est une reconnaissance de l’innovation et du potentiel de ses travaux pour contribuer à un avenir durable.

Une innovation porteuse d’espoir pour l’agriculture algérienne

Le projet AZOLERI illustre parfaitement l’esprit novateur des jeunes chercheurs algériens qui cherchent à relever les défis environnementaux et alimentaires. En optimisant la production de fourrage par l’intégration de technologies modernes dans des pratiques agricoles traditionnelles, ce projet offre une solution pour améliorer la rentabilité de l’agriculture et réduire les coûts de production.

L’approche d’intégrer l’azolla et les lentilles aquatiques dans des bassins automatisés s’inscrit donc dans une démarche de développement durable, essentielle pour la transition énergétique et la sécurité alimentaire du pays. Ce succès ouvre la voie à la création d’une startup dédiée à la mise en œuvre de ces techniques, permettant ainsi de renforcer l’économie locale et de valoriser l’excellence de la recherche algérienne sur la scène internationale.

Des perspectives inspirantes pour la jeunesse algérienne

Ainsi, la victoire de l’Algérienne a suscité l’enthousiasme tant au sein de la communauté universitaire qu’auprès des professionnels du secteur. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a salué le succès de l’étudiante, affirmant que ce résultat est une preuve éclatante du potentiel d’innovation des jeunes algériens.

Pour de nombreux étudiants, l’exemple de Sara Moufaridj représente une source d’inspiration et une motivation à poursuivre leurs recherches pour contribuer aux défis mondiaux.

En effet, dans un contexte de compétitivité internationale, l’excellence académique et l’engagement dans des projets à fort impact socio-économique sont essentiels pour forger un avenir meilleur.

Ainsi, le triomphe de Sara Moufaridj n’est pas seulement une victoire personnelle, mais également un symbole fort pour toute une génération de chercheurs et d’entrepreneurs qui rêvent de transformer leurs idées innovantes en solutions concrètes pour le développement durable de l’Algérie et du monde arabe.,