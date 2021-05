Une étrange stèle préhistorique découverte dans la forêt d’Akfadou

Une stèle datant, selon les spécialistes, de la préhistoire, et portant des inscriptions et des motifs étranges, a été découverte à Adekar, dans la wilaya de Béjaia. La stèle a été mise à jour grace un passionné de l’histoire locale, au milieu de la forêt d’Akfadou. Cette découverte, de par le mystère qu’elle entretient, soulève bien des questions et suscite la curiosité des scientifiques.

Suite à cette découverte, nos confrères d’El Watan, qui ont rapporté l’information, se sont déplacés sur les lieux, accompagnés de Farid Kherbouche, directeur du Centre national des recherches anthropologiques et historiques (CNRPAH). Les observations faites sur place démontrent qu’il s’agit d’un objet qui mérite des études urgentes, sérieuses et approfondies.

Un rocher étrange

Il s’agit d’un grand rocher de forme aplatie. D’étranges motifs géométriques concentriques et des pétroglyphes en spirales couvrent la surface visible de ce grand rocher entièrement enfoncé dans la terre de la forêt d’Akfadou. Ce rocher a cependant toujours été là, caché sous terre pendant des milliers d’années.

Ce sont les spirales dont l’intérieur est marqué d’un point central, qui couvrent la plus grande surface de cet étrange rocher. Mais d’autres inscriptions y figurent, notamment des méandres, des motifs linéaires combinés et un autre motif en forme de quadrillage. Ces motifs sont des pistes qui mènent vers des théories qui nous font perdre dans la sinuosité de notre histoire.

D’après Farid Kherbouche, les motifs en spirale constatés sur cet étrange rocher nous renvoient au Tassili, ou ces formes sont très présentes dans les gravures rupestres, mais aussi aux îles Canaries, et notamment sur l’île de Las Palmas. Il est également précisé que ce type de vestiges a été retrouvé en Australie, en Europe et en Afrique du Sud. Il s’agirait d’une coutume pratiquée par plusieurs ethnies pendant la préhistoire.

Des motifs religieux ?

Des similitudes ont été également constatées entre les inscriptions qui se trouvent sur ce rocher mystérieux et ce qui appelé « les cupules », des dépressions concaves, profondes de quelques millimètres, qui peuvent être de forme circulaire ou ovale, réalisées par les mains de l’homme sur des pierres souvent plates. Le mystère entourant encore aujourd’hui ces cupules fait que leur signification reste encore inconnue.

Cependant, plusieurs pistes sont à traiter. Ces étranges inscriptions peuvent être liées à des vieux rites religieux ou funéraire comme elles peuvent témoigner d’un savoir astronomique ou de simples activités ludiques. Aucune piste n’est à écarter.

Cette stèle découverte à Béjaia, dont les étranges inscriptions sont rattachées au mésolithique (-9600 à -6000), d’après les spécialistes, a été remise sous terre après que ses coordonnées GPS aient été relevées, et ce, afin de la protéger des risques de destruction et de profanation, affirme la même source.