Une équipe algérienne en finale mondiale de la compétition Tech4Good 2024

Huawei Algérie a dévoilé le nom de l’équipe qui représentera l’Algérie dans sa compétition internationale Tech4Good. Cette équipe algérienne entre en compétition aces des équipes du Chili et des Émirats arabes unis, dans la catégorie des technologies d’assistance et des soins de santé.

Dans un communiqué, publié le weekend dernier, il annonce le lancement du vote au profit de l’équipe ANESI, qui représentera l’Algérie dans cette compétition internationale.

ANESI représentera l’Algérie à la finale de la compétition internationale Tech4Good 2024

Lancé en 2021, le programme Tech4Good s’adresse à des étudiants issus de plus de 50 pays dans le monde. Une fois les inscriptions clôturées, le programme choisit les dix meilleurs projets pour participer à la finale mondiale et tenter de remporter la récompense dont le montant peut atteindre les 20 000 dollars.

Pour tenter de remporter ce prestigieux prix, l’équipe algérienne ANESI a choisi de présenter un projet innovant. Il en est question d’un bracelet connecté dédié aux personnes atteintes du trouble de spectre autistique, souffrant de crises de colère et d’effondrements récurrents. Ce bracelet fait appel à l’intelligence artificielle pour lancer des alertes avant que la crise survienne et prévenir la famille du patient pour gérer cette crise. Et ce, dans le but d’offrir une vie paisible aux enfants autistes et améliorer leurs contributions à la société.

Ce sont, donc, Chemam Soundous, Boumansour Ouarda, Hachemi Amina Nesrine, Amdjed Driss, Bouarroudj Tounes, Hadji Ayat, Amrane Chahinaz et enfin Bouguettaya Sirine qui représenteront leur pays l’Algérie pour affronter des adversaires redoutables, venus des quatre coins du monde.

🚨 انطلاق عملية التصويت على فريق'' أنيسي '' '' ANESI''المشارك في برنامج هواوي بذور المستقبل 2023، و الذي تم تصنيفه الآن في المسابقة العالمية TECH4GOOD مع تسعة فرق فرق أخرى, كأفضل مشاريع ابتكار في العالم.

يواجه الآن الفريق الجزائري '' ANESI'' منافسين آخرين من دولة الشيلي و… pic.twitter.com/WqdDkKASTY — Huawei Algérie (@HuaweiAlgerie) January 5, 2024

Rappelons, en 2023, l’équipe algérienne Farm AI avait remporté le Silver Awards et le prix du Public, lors d’une compétition similaire en Chine.

