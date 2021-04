Une enveloppe de 500 milliards dédiée à la rénovation des ports

Un budget estimé à 500 milliards de centimes sera consacré dans le cadre de la rénovation des ports au niveau du territoire national par le Ministère des Travaux Publics et des Transports

En effet, le président directeur général de la Société de gestion des ports de pêche et de plaisance ( SGPP ), Mohamed Abboud, a annoncé, durant son passage à la radio, ce samedi 10 avril 2021, que le Ministère a consacré une enveloppe de 500 milliards de centimes, destinés au processus de rénovation des ports.

Le PDG a également indiqué que la société envisage de faire l’acquisition de sept élévateurs à bateaux de grand tonnage, produits par l’ENMTP ( Entreprise Nationale des Matériels de Travaux Publics ). Abboud a expliqué que ces grues seront mises en service via les ports des différentes wilayas côtières. Ce projet, pour lequel un budget de 1,3 milliard de dinars a été alloué, permettrait d’économiser 6 millions d’euros sur le coût des grues en devises fortes, ainsi que éviter d’envoyer des navires à l’étranger dans le but de les réparer.

Il a ajouté que ces grues peuvent soulever entre 150 et 250 tonnes et devraient être distribuées au niveau des ports de Skikda, Bejaia, Chlef, Mostaganem, Ain Temouchent, Al-Tarif et Tlemcen.

Retrait de licence pour 9 concessionnaires

Les licences d’importation de véhicules ont fait l’objet d’une annulation officielle au niveau de neuf concessionnaires, après une décision du ministère de l’Industrie.

En effet, Youcef Nebbache, l’ancien président de l’Association des Concessionnaires Automobiles, a affirmé ce vendredi 09 avril, que le ministère de l’Industrie a annulé les licences d’importations de véhicules qui ont été attribuées à neuf concessionnaires. La même source précise que le cahier de charge de cette activité a également fait l’objet d’une modification.