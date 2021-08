Une émission radio suspendue pour un reportage sur le manque d’oxygène

Deux journalistes ont été convoqués par la police de la wilaya d’El Tarf après avoir diffusé un reportage ayant pour thème le manque d’oxygène dans leur région.

En effet, Nadjet Benmessaoud, réalisatrice à la radio locale d’El Tarf, ainsi que Karim Boughaba, un animateur qui travaille pour la même entreprise ont été entendus dans l’après-midi du dimanche 08 août 2021, suite à la diffusion de leur reportage concernant un décès dû au manque d’oxygène à l’hôpital de Besbès.

Une plaine a été déposée contre le couple par Salah Zitouni, le directeur de l’hôpital accusant ces derniers de diffamation. Suite à cette plaine, le couple a été convoqué au commissariat de Besbès dans la wilaya. Dans ce reportage, Il était question du décès d’une jeune fille de 21 ans à cause du manque d’oxygène basé sur le témoignage du frère de la victime.

L’émission consacrée à la crise sanitaire suspendue

Le reportage audio diffusé sur les ondes de la radio d’El Tarf a également été filmé par le mari et collègue de Benmessaoud. Lequel a ensuite partagé la vidéo sur les réseaux sociaux dans tout le pays suscitant la colère et l’indignation des citoyens algériens.

Lors de l’interpellation, des sources proches des journalistes expliquent que les journalistes ont été interrogés sur les circonstances du tournage du reportage audio et sur l’absence d’une autorisation pour l’enregistrement du témoignage dans les locaux de l’hôpital.” Suite à cette convocation, l’émission animée par Nadjet Benmessaoud, consacrée à la crise sanitaire a été suspendue et le couple aurait « reçu des questionnaires de la part de leurs supérieurs ».

Plusieurs journalistes ont dénoncé, la censure et l’injustice vécue par le couple qui s’est vu pénalisé pour avoir tout simplement exercé leur métier de là façon la plus honnête et professionnelle possible.