« Une dynamique remarquable » : Le port phosphatier d’Annaba met les bouchées doubles

Les chantiers de la ligne minière Est (chemin de fer Annaba-Tébessa-Bled El Hadba) ainsi que le projet d’extension du port phosphatier d’Annaba connaissent une accélération fulgurante.

Ce regain de dynamisme marque le passage à une phase d’exécution sur le terrain particulièrement intense, sous la supervision directe du ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base. Ce samedi, le ministère a d’ailleurs fait état d’une « dynamique de terrain remarquable » sur l’ensemble des tronçons et des ouvrages d’art.

Ces deux projets revêtent une importance hautement stratégique. Ils visent à soutenir l’activité minière nationale, à renforcer les capacités de transport ferroviaire et à optimiser la logistique portuaire dédiée à l’exportation des produits phosphatés, s’inscrivant ainsi au cœur du mégaprojet intégré du phosphate.

Selon le communiqué du ministère, les ateliers de réalisation de la ligne minière Est avancent à pas de géant, portés par le suivi rigoureux et les visites d’inspection périodiques du ministre du secteur.

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Ce dernier ne cesse d’insister sur la nécessité de maintenir une cadence élevée, de lever les contraintes techniques et de respecter scrupuleusement les délais contractuels ainsi que les normes de qualité. Une mobilisation générale de tous les acteurs impliqués a permis d’enregistrer des avancées qualitatives majeures sur les ouvrages d’art et les gares.

Progression par tronçon sur la ligne minière

Sur le premier tronçon reliant Annaba à Bouchegouf (54 km), les travaux avancent à un rythme régulier. Au niveau de la gare d’El Hadjar, la pose de la voie ferrée et la construction d’un passage supérieur routier sont en cours.

Parallèlement, l’aménagement de la plate-forme inférieure à la sortie de la gare, en direction du point de collecte des produits miniers, se poursuit conformément au calendrier établi.

Le deuxième tronçon, reliant Bouchegouf à Drean sur 121 km, se distingue par une avancée significative dans l’assemblage et la pose des poutres métalliques destinées aux ponts, parallèlement aux grands travaux de terrassement sur l’ensemble du tracé.

Des taux de réalisation appréciables ont également été enregistrés pour les appuis des ouvrages d’art, confirmant le bon déroulement des opérations.

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Quant au troisième tronçon entre Drean et Oued Keberit (30 km), les travaux de construction des bâtiments voyageurs des gares de Madaourouch et d’Oued Damous progressent visiblement, touchant aux gros œuvres et aux finitions afin de garantir la conformité de ces infrastructures aux standards techniques requis.

Enfin, le quatrième tronçon, dédié au contournement Tébessa-Tenoukla (43 km), est marqué par l’installation des poutres métalliques et l’aménagement de la plate-forme en béton supportant la voie au niveau des ponts 25 et 26, situés sur le territoire de la commune de Bekkaria, l’une des structures d’ingénierie les plus complexes du projet.

Le port phosphatier d’Annaba passe à la vitesse supérieure

En parfaite synergie avec le réseau ferroviaire, le chantier d’extension du port phosphatier d’Annaba – qui englobe la réalisation d’un quai minier dédié au projet intégré du phosphate – tourne désormais à plein régime.

Les équipes se relaient en 24h/24 (système des trois huit), conformément aux directives fermes du ministre visant à accélérer la cadence pour une livraison dans les délais impartis.

Sur place, les travaux de battage de pieux avancent au rythme soutenu de 10 unités par jour. En parallèle, les opérations de coulage du béton armé pour la structure des poutres principales du quai ont débuté, de même que le remblayage en enrochement.

Pour soutenir cet élan, un nouvel atelier spécialisé dans le soudage des pieux vient d’être mis en service après avoir été entièrement équipé.

Dans le même contexte, les travaux de prolongement de la digue de protection et de dragage maritime se poursuivent activement afin d’assurer le tirant d’eau nécessaire à l’accueil des grands navires.

Le remblayage de l’arrière-quai avec du sable marin est également en cours, ouvrant la voie à la finalisation de toutes les composantes de ce projet hautement stratégique pour l’économie nationale.