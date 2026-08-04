Une simple dispute d’enfants vire au bain de sang à Khenchela : deux décès, dont un suicide

Rien ne laissait présager une telle issue. En quelques minutes, une banale dispute de voisinage a basculé dans l’irréparable. Lundi soir, dans la commune d’El Hamma, dans la wilaya de Khenchela, un différend qui semblait anodin a basculé en quelques instants dans une tragédie. Une altercation née d’une dispute entre des enfants a dégénéré, coûtant la vie à deux voisins.

Selon les premiers éléments, dévoilés par le journal El Khabar, l’un des hommes a mortellement poignardé son voisin avant de se donner la mort. Une enquête a été ouverte afin de déterminer avec précision les circonstances de ce drame qui a bouleversé les habitants de la commune.

Dispute entre voisins à Khenchela : une altercation autour d’enfants se termine par un double drame

Les faits se sont produits dans la soirée de lundi à El Hamma, dans la wilaya de Khenchela. Selon les premiers éléments recueillis, le mis en cause, âgé de 34 ans, a demandé à son voisin, âgé de 30 ans, d’intervenir pour mettre fin à une dispute opposant leurs enfants dans la rue où ils résident.

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La discussion entre les deux hommes s’est rapidement tendue. Les échanges verbaux ont laissé place à une vive altercation. Au cours de celle-ci, le trentenaire a porté un coup de couteau au niveau du coeur de son voisin. La victime a succombé à ses blessures sur place.

Khenchela : le suspect se donne la mort après les faits, une enquête est ouverte

Après avoir porté le coup fatal à son voisin, le suspect a immédiatement quitté les lieux pour regagner son domicile. Dans un état de forte agitation. Quelques instants plus tard, il se s’est poignardé à son tour. Malgré l’intervention des secours, l’homme est décédé des suites de ses blessures.

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Les services de la Police ainsi que les éléments de la Protection civile sont intervenus pour prendre en charge la situation. Les deux corps ont été transférés vers la morgue de l’hôpital Ahmed Ben Bella de Khenchela.

Les autorités ont ouvert une enquête afin d’établir les circonstances exactes de cette affaire. Ce double décès a suscité choc et stupeur parmi les habitants d’El Hamma et, plus largement, dans la wilaya de Khenchela.

Ce drame rappelle ainsi qu’un différend du quotidien peut parfois prendre une tournure tragique. Les investigations en cours devront permettre de reconstituer précisément le déroulement des faits et d’en établir les circonstances.

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