Directrice de lycée tuée après une agression d’une violence extrême

L’Algérie se réveille aujourd’hui sous le choc, alors que trois tragédies d’une ampleur inattendue secouent le pays. Une directrice de lycée assassinée, une mère tuée par son propre fils, et un tragique accident de bus scolaire ont plongé des familles et des communautés dans la douleur.

Ces événements soulignent une réalité accablante, où les vies humaines se brisent brutalement, souvent sans avertissement.

La directrice de lycée retrouvée morte dans son appartement : un crime choquant à Blida

Ce matin, la ville de Blida a été le théâtre d’un crime bouleversant. La directrice d’un lycée, en poste dans la ville de Meftah, a été retrouvée morte dans son appartement, victime d’une violence inouïe.

Selon les informations recueillies, la victime, une femme originaire de la wilaya de Jijel. Venait d’arriver à Blida pour y exercer ses fonctions au sein de l’établissement scolaire local. Bien que tout semblait se dérouler normalement dans sa vie professionnelle. C’est dans la quiétude de son domicile qu’elle a trouvé la mort.

🟢 À LIRE AUSSI : Drame sanglant à Setif : un jeune homme sauvagement tué par son ami

L’enquête, menée par les autorités locales, a révélé que la victime avait été tuée à l’aide d’un objet tranchant. Et que son corps portait des traces évidentes de violence.

Ce crime a profondément bouleversé les employés du secteur éducatif et les proches de la défunte. De plus, la directrice laissait derrière elle une jeune fille, désormais confrontée à l’impensable chagrin. La police a rapidement interpellé un suspect, dont les motivations restent encore floues. L’enquête est en cours.

Drame familial : professeur d’anglais à la retraite tuée par son propre fils à Msila

Dans un autre coin du pays, la commune d’Oued Sidi Ibrahim, dans la wilaya de la Msila, a été secouée par un crime familial d’une violence inouïe. Une femme de 65 ans, professeur d’anglais à la retraite, a perdu la vie mardi soir, tuée par son propre fils.

Selon des témoins, le suspect, qui est atteint de troubles mentaux, a agi dans des circonstances dramatiques qui restent encore à éclaircir.

Les autorités locales ont ouvert une enquête pour comprendre les raisons de cet acte abominable. Le déchirement d’une mère par son propre enfant a plongé la famille dans un abîme de souffrance.

Un accident de bus scolaire à Saïda fait un mort et 23 blessés : le ministre de l’Éducation présente ses condoléances

Par ailleurs, les accidents de la route en Algérie continuent de faire des ravages. Ce mardi, une collision violente entre un bus scolaire et un camion à Saïda a emporté la vie d’un jeune élève et blessé 23 autres. Dont deux dans un état critique. La victime, un élève du lycée Malek Ben Nabi, a tragiquement perdu la vie. Bouleversant sa famille et ses camarades de classe.

🟢 À LIRE AUSSI : Deux victimes en 48h, un seul ADN : un Algérien de 28 ans suspecté d’un double meurtre en France

Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Saïd Saadi, a exprimé sa profonde tristesse après cet accident meurtrier. Dans un message officiel, il a présenté ses condoléances à la famille du défunt, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux élèves blessés. Les autorités locales continuent d’enquêter pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.