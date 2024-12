Une destination de plus s’ouvre aux Algériens: ce pays lève l’obligation de visa pour ses visiteurs

Un nouveau pays africain rejoint le cercle des destinations de plus en plus nombreuses à faciliter les déplacements des voyageurs intra-africains et à supprimer l’obligation de visa. Il en est question du Ghana qui rejoint désormais les Seychelles, le Rwanda, la Gambie et le Bénin dans cette démarche.

Dans le cadre de renforcer la coopération régionale et stimuler le développement économique, le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, a annoncé la suppression de l’obligation de visa en faveur de tous les Africains, une décision très saluée en Afrique.

Le Ghana supprime l’obligation de visa pour tous les voyageurs africains

Tous les citoyens du continent africain peuvent rentrer au Ghana sans visa à partir de 2025. La décision de supprimer l’obligation de visa est issue de l’engagement que le président ghanéen a pris lors des Dialogues sur la prospérité en Afrique.

Une fois appliquée, cette nouvelle mesure permettra au Ghana de devenir le cinquième pays africain à autoriser la libre circulation à tous les citoyens du continent, aux côtés du Bénin, Les Seychelles, du Rwanda et de la Gambie. Par ailleurs, cette décision est en parfaite adéquation avec les objectifs de la zone de la libre échange continentale africaine, qui aspire à créer un marché unique et prospère pour tous les citoyens du continent.

Pour rappel, jusqu’à ce jour, seuls les citoyens des pays de la CEDEAO et les voyageurs en provenance du Lesotho, du Botswana, de la Namibie, d’Ouganda, du Zimbabwe et du Kenya sont exemptés de visa.

Par ailleurs, soucieux de faciliter les voyages et à l’occasion des fêtes de fin d’année, le Ghana a mis en place une série de mesures facilitant les déplacements de la diaspora africaine. En effet, depuis le 1ᵉʳ décembre dernier et jusqu’au 15 janvier 2025, les citoyens du continent pourront se rendre dans ce pays sans avoir besoin d’une autorisation de visa au préalable.

Indice d’ouverture sur les visas 2024 : les défis persistent en Afrique

Dans ce sillage, le dernier indice d’ouverture sur les visas 2024 révèle encore des défis qui persistent sur le continent africain. En effet, bien que de plus en plus de pays lèvent l’obligation de visa, les derniers chiffres montrent que, 47 % des voyages intra-africains nécessitent encore la délivrance de ce précieux document de voyage.

Le Sénégal fait partie des pays qui soutiennent la libre circulation dans le continent et rappelle à chaque occasion l’importance du principe de la réciprocité en matière de la délivrance de visa. La décision prise par le Ghana marque une étape importante vers une plus grande mobilité des voyageurs en Afrique.

Pour rappel, le passeport algérien autorise déjà un accès sans visa à 20 destinations, à savoir : l’Angola, le Bénin, Barbade, la Dominique, l’Équateur, Gambie, la Guinée, Haïti, Hong Kong, les Îles Cook, la Malaisie, le Mali, la Mauritanie, la Micronésie, le Rwanda, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, la Tunisie, Suriname et la Syrie.

