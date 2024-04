Une déclaration commune adoptée par l’Algérie, la Tunisie et la Libye

Les dirigeants de l’Algérie, de la Tunisie et de la Libye se sont rencontrés ce lundi au palais présidentiel de Carthage à Tunis. Cette réunion, marquée par une déclaration commune, a été un pas significatif vers des relations bilatérales renforcées.

Les présidents des trois pays ont unanimement souligné l’importance cruciale de cette réunion, ainsi que la nécessité de maintenir son caractère tournant, alternant entre les trois États. Cette démarche vise à élever les relations bilatérales à un niveau supérieur, favorisant la réflexion collective et le travail collaboratif.

Abdelmadjid Tebboune, Kaïs Saïed et Mohamed Younes El-Menfi ont mis en avant la nécessité d’unifier les positions et d’intensifier les concertations. Ils ont souligné l’importance de renforcer la sécurité, la stabilité et le développement régional, face aux défis internationaux qui impactent tous les pays de la région.

Les dirigeants ont également exprimé le besoin urgent d’une voix unifiée et efficace dans les instances régionales et internationales. Cette cohésion renforcée permettra aux trois pays de peser davantage dans les décisions et initiatives régionales et mondiales.

Ouverture à la coopération politique sincère et respect de la souveraineté nationale

Dans le communiqué final, les trois dirigeants ont réaffirmé leur volonté politique sincère de coopérer avec tout acteur politique loyal et sincère. Ils ont souligné l’importance de construire ensemble un avenir commun, fondé sur la sécurité, la stabilité et le développement régional, tout en se protégeant des ingérences étrangères.

Les 3 présidents ont également réaffirmé l’attachement de leurs pays respectifs à la souveraineté nationale et à la prise de décisions autonomes, conformes à la volonté de leurs peuples. Ils ont insisté sur l’importance de relations internationales basées sur le respect mutuel et la non-ingérence dans les affaires intérieures, ainsi que sur la promotion d’une communauté internationale multipolaire, juste et équitable.