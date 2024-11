Une conjonction astronomique spectaculaire : la Lune se rapprochera de Saturne ce soir

Le nuit du dimanche 10 au lundi 11 novembre 2024, un événement céleste exceptionnel se déroulera sous nos cieux. À l’heure où le monde s’endort, les passionnés d’astronomie auront l’occasion d’observer un fascinant rapprochement entre la Lune et la planète Saturne. Cet évènement astronomique a été annoncé par le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG).

Les cieux s’animeront vers une heure du matin, lorsque la Lune et Saturne se positionneront à environ 10 degrés au-dessus de l’horizon ouest. Ce moment privilégié marquera une conjonction astronomique, où les deux astres se rapprocheront à ne pas rater. Ils atteindront leur plus grande proximité, avec une distance apparente de seulement 0,3 degré de centre à centre.

Saturne est la sixième planète de notre système solaire et la deuxième plus grande après Jupiter. Saturne orbite autour du Soleil à une distance moyenne de 1,4 milliard de kilomètres et met environ 29,5 années terrestres pour faire le tour. Observer Saturne à proximité de la Lune donne l’occasion de se rappeler l’immensité et la beauté de notre système solaire.

Un spectacle céleste à ne pas manquer

Par ailleurs, les conditions d’observation seront idéales pour les amateurs d’astronomie. Munissez-vous donc, de vos jumelles ou de votre télescope pour apprécier ce phénomène sous toutes ses coutures. Même à l’œil nu, cette conjonction créera une vision enchanteresse.

C’est pourquoi, il ne faut rater sous aucun prétexte cette chance unique d’observer un spectacle céleste rare. Les conjonctions telles que celle-ci ne se produisent pas tous les jours, ce qui rend cet événement encore plus spécial.

