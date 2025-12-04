Cantines, hygiène, sécurité : une nouvelle commission pour repenser l’école primaire

L’État installe une commission mixte pour améliorer la gestion des écoles primaires et appliquer les directives présidentielles. Priorité aux services, à la maintenance et aux cantines.

Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Seghir Saadaoui, accompagné du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Laid Saïoud, a supervisé mercredi l’installation de la commission sectorielle mixte chargée de préparer les modalités d’application des nouvelles décisions liées à la gestion des écoles primaires.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité du Conseil du gouvernement du 18 novembre, qui avait validé une série de mesures visant à améliorer les conditions matérielles ainsi que les services offerts dans les établissements primaires.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie construit son autonomie pharmaceutique : 230 unités, 780 lignes et des partenariats mondiaux

Coordination interministérielle pour la gestion des écoles

Selon le communiqué du ministère de l’Éducation, la commission regroupe des cadres des ministères de l’Éducation et de l’Intérieur, mais aussi des représentants des ministères des Finances et du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.

Cette composition large reflète la volonté de l’État de coordonner les efforts, de simplifier les procédures et de garantir une transition harmonieuse dans la gestion des écoles.

🟢 À LIRE AUSSI : Doctorat 2026 : le ministère lance officiellement le concours national dans cinq universités

Identifier les difficultés et proposer des solutions rapides

Lors de la rencontre, les deux ministres ont demandé aux membres de la commission de recenser avec précision toutes les difficultés qui freinent le bon fonctionnement des écoles primaires, sur le plan matériel, administratif et organisationnel.

L’objectif est d’élaborer des propositions concrètes qui permettront d’assurer un transfert progressif d’une partie de la gestion des écoles primaires du ministère de l’Intérieur vers le ministère de l’Éducation nationale.

Les ministres ont insisté sur l’urgence de traiter les points prioritaires, notamment :

la disponibilité des agents de service chargés du nettoyage, de la sécurité et de la maintenance des locaux ;

la bonne gestion des cantines scolaires ;

; les aspects financiers liés au fonctionnement quotidien ;

les aspects organisationnels permettant un suivi plus efficace.

Ces actions doivent mener à un plan opérationnel clair, capable d’améliorer de façon durable la gestion des écoles primaires et de renforcer la qualité de l’environnement éducatif dans tout le pays.

Pour une gestion modernisée des écoles primaires

À travers cette commission, le gouvernement cherche à moderniser la gestion des écoles et à offrir aux élèves un cadre d’apprentissage plus sain, plus organisé et plus sécurisé.

🟢 À LIRE AUSSI : Allocation chômage : des ajustements annoncés pour améliorer le dispositif