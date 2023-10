Une cimenterie de Chlef obtient un certificat de conformité aux normes européennes

La cimenterie de Chlef, affiliée au Groupe Industriel du Ciment Algérien (GICA), vient de décrocher un prestigieux certificat de conformité aux normes européennes (CE) pour son produit phare, le ciment CEM I 42.5R, selon une annonce officielle faite ce lundi. Cette nouvelle certification s’ajoute aux quatre précédentes déjà obtenues par l’entreprise, démontrant ainsi son engagement continu envers l’excellence et la qualité.

En effet, Djamel Soualmia, le directeur de la Cimenterie de Chlef, a partagé cette réalisation, expliquant que ses équipes avaient récemment décroché un certificat de conformité aux normes européennes pour un cinquième des produits de l’entreprise, à savoir le GICA Beton Cement CEM I 42.5R. Ce produit en particulier, un ciment Portland destiné au béton haute performance, se distingue par sa résistance rapide à court terme, spécialement conçu pour les zones à climat froid, telles que les hivers rigoureux où le temps de décoffrage doit être réduit. Il convient de souligner que ce nouveau produit présente un degré de durcissement dépassant les 20 MPa en seulement deux jours.

La Société Ciment et Dérivés de Chlef, dotée de trois lignes de production, affiche une capacité de production impressionnante de 4,2 millions de tonnes de ciment et 3,6 millions de tonnes de clinker. Et propose actuellement sept produits différents, dont déjà certifiés conformes aux normes européennes les plus exigeantes.

Ouverture sur le marché Européen

Par ailleurs, en obtenant cette nouvelle certification de conformité aux normes européennes, le Groupe GICA s’ouvre les portes du marché européen. Après avoir déjà réussi à pénétrer les marchés italien, espagnol et britannique avec succès, cette certification renforce davantage la position de l’entreprise sur le continent européen. Elle permettra au Groupe de consolider sa présence et d’exporter sa production de ciment, démontrant ainsi la qualité inégalée de ses produits sur la scène internationale.

Cette réalisation témoigne de l’engagement continu de la Cimenterie de Chlef et du Groupe GICA envers l’excellence et la qualité de leurs produits. L’obtention de ce certificat de conformité aux normes européennes reflète leur détermination à répondre aux normes les plus strictes en matière de production de ciment.

Outre les avantages liés à l’expansion sur le marché européen, cette réussite a également des répercussions positives sur l’économie algérienne. En augmentant ses exportations de ciment de haute qualité, le Groupe GICA contribue à la croissance économique du pays, créant ainsi des opportunités d’emploi et stimulant le secteur manufacturier.

Pour conclure, cette certification représente une étape cruciale vers une croissance durable pour la Cimenterie de Chlef et le Groupe GICA. Elle renforce leur réputation en tant que leaders de l’industrie cimentière en Algérie et au-delà. En investissant dans la qualité de leurs produits et en répondant aux normes européennes les plus exigeantes, ils s’assurent une place solide sur la scène internationale.