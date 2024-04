Une centaine d’opérateurs locaux prêts pour sous-traiter dans l’industrie automobile

Le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a récemment annoncé que près d’une centaine d’entreprises locales se positionnent dans le secteur de la sous-traitance pour devenir des fournisseurs dans divers domaines de l’industrie automobile.

En effet, dans une interview accordée à la revue « Indjazat », Aoun a souligné que le développement de l’industrie automobile ouvre des perspectives d’investissement dans les filières liées à la sous-traitance et à l’exportation vers les usines automobiles étrangères.

De plus, parmi ces entreprises, certaines ont déjà signé des contrats de fourniture avec des constructeurs automobiles après avoir bénéficié d’une phase d’accompagnement et d’homologation. Aoun a spécifiquement mentionné des noms tels que Renault, Fiat et Soprovi (constructeur de camions Volvo), soulignant l’adoption par son ministère d’une stratégie d’accompagnement pour les sous-traitants.

Cette stratégie vise à créer une base solide pour la sous-traitance, renforcer l’intégration des capacités nationales en valorisant les intrants locaux et augmenter le potentiel d’exportation.

Mesures incitatives pour favoriser la sous-traitance

Par ailleurs, la sous-traitance concerne divers composants tels que les sièges, les câblages, les tapis d’étanchéité, les joints, les pièces en plastique, les pneumatiques, les pièces en caoutchouc, les batteries, la peinture, les vitrages, la sellerie, les fuseaux de câbles et les pièces usinées.

De plus, on note la mise en place des mesures incitatives, et ce afin de stimuler cette activité, notamment un régime préférentiel pour les constructeurs ainsi que des exonérations des droits de douane et de la TVA sur les composants et les matières premières importés ou acquis localement par les sous-traitants.

Dans le cadre de ces efforts, il a été convenu de créer quatre bourses de sous-traitance et de partenariat. Leur objectif est d’accompagner les entreprises sous-traitantes et de faciliter les relations commerciales entre les donneurs d’ordres et les sous-traitants.

En conclusion, le secteur de la sous-traitance dans l’industrie automobile algérienne connaît une croissance significative, offrant des opportunités d’investissement prometteuses pour les entreprises locales et renforçant ainsi le tissu industriel national.