Une bouteille d’eau algérienne au cœur d’une nouvelle polémique en France

Le racisme et l’islamophobie touchent des niveaux très hauts en France. Ces derniers mois, de nombreuses mosquées ont été ciblées par des actes islamophobes visant la communauté musulmane à l’hexagone. D’ailleurs, les dernières données du CCIE détaillent une hausse alarmante de l’islamophobie et de la discrimination en France.

Ce phénomène ne touche pas seulement des lieux de culte, les établissements scolaires français enregistrent le plus souvent des cas similaires.

Une bouteille d’eau algérienne au cœur d’une polémique en France

D’ailleurs, le plus récent remonte à quelques jours seulement. En effet, une bouteille de l’eau de source, de la marque « Guedila », servie probablement sur un vol d’Air Algérie, se trouve au cœur d’une nouvelle polémique en France.

Selon le collectif contre l’Islamophobie en Europe, un enseignant aurait réprimandé une élève pour le simple fait qu’elle a apporté la bouteille d’eau qui contient des inscriptions en arabe, en classe.

Par ailleurs, l’enseignant en question aurait considéré ce fait inapproprié, dans la mesure où l’objet porte des inscriptions en langue arable. Bien qu’après discussion avec les parents de l’élève, l’enseignant français aurait reconnu son erreur et aurait présenté ses excuses, le collectif contre l’islamophobie, dénonce, par un message publié sur X (anciennement Twitter), une “discrimination nourrie de préjugées“.

Par conséquent, le CCIE appelle les écoles françaises à redevenir des lieux d’apprentissage et à renoncer à “l’esprit de batailles idéologiques“. Cet incident a été largement diffusé sur la toile. Et a suscité de nombreuses réactions de la part des internautes qui dénoncent “un racisme et une islamophobie institutionnalisés“.

[1/4] 🔴 Cette bouteille d'eau de source algérienne, "GUEDILA", a bien failli provoquer des dégâts dans une école en France. Un professeur a réprimandé une élève pour avoir apporté cette bouteille d'eau en classe ! pic.twitter.com/ktkvx0cgGs — CCIE (@CCIEurope) June 7, 2024

