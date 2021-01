Une blessure éloigne M’Bolhi des terrains 6 semaines 

Le gardien de but de la sélection nationale de football, Raïs M’Bolhi, s’absentera des terrains pour une durée de six (6) semaines à cause d’une blessure au genou, a indiqué ce vendredi son club saoudien, Al-Ettifaq FC.

L’international algérien, gardien de but des Verts et capitaine d’équipe au sein du club saoudien Al-Ettifaq FC, Raïs M’Bolhi, s’absentera des terrains pour une durée de six (6) semaines à cause d’une blessure reçue au cours de la dernière séance d’avant le match face à Al Wihda, dans le cadre de la 11ᵉ journée de la Saudi Professional League.

En effet, et selon le communiqué du club Al-Ettifaq, les résultats des examens médicaux de M’Bolhi ont démontré une rupture partielle du ligament externe du genou due à une torsion. Ainsi, le numéro 1 des Fennecs de Djamel Belmadi devra s’absenter des terrains pour une durée d’un mois et demi jusqu’à son rétablissement.