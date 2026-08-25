Une banque publique algérienne se retire du capital d’Aresbank en Espagne

Le Crédit Populaire d’Algérie (CPA) se retire d’Aresbank, une banque espagnole dans laquelle il détenait une participation minoritaire depuis plusieurs années. L’opération, enregistrée fin juillet, met fin à la présence algérienne au capital de l’établissement et permet à la Libyan Foreign Bank de devenir son unique actionnaire. Une évolution qui intervient alors qu’Alger et Madrid viennent de tourner la page d’une longue période de tensions.

Aresbank Espagne : le CPA cède ses parts et la Libye récupère 100 % du capital

Le changement est limité en volume, mais net sur le plan actionnarial. Le CPA détenait seulement 0,14 % du capital d’Aresbank, tandis que la Libyan Foreign Bank en contrôlait déjà 99,86 %.

En cédant sa participation, la banque publique algérienne sort donc complètement du capital. La Libyan Foreign Bank devient, de fait, l’unique actionnaire d’Aresbank.

Le retrait du CPA intervient à la fin du mois de juillet, quelques jours après la visite de Pedro Sánchez à Alger, selon des informations rapportées par le média espagnol The Objective.

🟢 À LIRE AUSSI : Jusqu’à 6 millions de DA à la clé : le prix présidentiel de la meilleure start-up change d’échelle

Fondée en 1975, Aresbank est principalement tournée vers le financement du commerce international. Notamment entre l’Espagne et les pays arabes. Elle a terminé l’exercice 2025 avec un bénéfice de 16 millions d’euros, en hausse de 21 % sur un an, tandis que le nombre d’opérations traitées a progressé de 25 %.

Commerce extérieur : les échanges algéro-espagnols reprennent

Sur un autre volet, les échanges commerciaux entre les deux pays restent marqués par les hydrocarbures. L’Algérie fournit du gaz naturel au marché espagnol, notamment à travers le gazoduc Medgaz.

Selon les chiffres cités par The Objective, les importations espagnoles en provenance d’Algérie atteignent environ 6 milliards d’euros, contre près de 900 millions d’euros d’exportations espagnoles vers l’Algérie.

Sur le plan bancaire, une évolution importante avait déjà eu lieu en novembre 2024. Les institutions financières algériennes ont alors repris la possibilité de traiter les opérations de commerce extérieur avec les entreprises espagnoles.

Le retrait du CPA d’Aresbank intervient donc dans une relation bilatérale qui reste active sur le plan commercial, malgré la fin de cette participation spécifique.

🟢 À LIRE AUSSI : Visa Schengen : ces pays affichent les meilleurs taux d’acceptation en 2026

Enfin, avec la sortie du CPA, la Libyan Foreign Bank détient désormais l’intégralité d’Aresbank. Cette banque publique libyenne possède déjà plusieurs participations dans des établissements financiers à l’étranger. Notamment au Royaume-Uni, en Italie, en Mauritanie et en Ouganda.