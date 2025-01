Une bande criminelle démantelée après avoir escroqué des millions en ligne

Un vaste réseau criminel spécialisé dans l’escroquerie en ligne a été démantelé par la Brigade de lutte contre la cybercriminalité de Sétif. Les sept membres de cette organisation nationale, accusés de blanchiment d’argent, d’escroquerie et de fraude informatique, ont été placés sous mandat de dépôt jeudi dernier. Retour sur une affaire qui illustre l’ampleur croissante de la cybercriminalité en Algérie.

L’affaire a débuté par une plainte déposée par un citoyen, victime d’une arnaque sur une page Facebook proposant des smartphones à des prix attractifs. En creusant, les enquêteurs ont mis au jour un réseau organisé opérant sur les réseaux sociaux.

Les escrocs utilisaient des pages Facebook et Instagram pour promouvoir des services fictifs : vente de téléphones à bas prix, location de véhicules en leasing, ou encore prise de rendez-vous pour des visas étrangers. Ces annonces, accompagnées de témoignages fictifs et de commentaires positifs, visaient à convaincre les internautes de leur légitimité.

Les victimes, attirées par ces offres, étaient ensuite invitées à transmettre leurs informations personnelles et bancaires, notamment les coordonnées de leur carte « Edahabia » et leur code d’accès à l’application « BaridiMob« .

Les membres du réseau utilisaient alors ces données pour modifier les mots de passe des comptes et siphonner les fonds. En 18 mois, ils auraient ainsi accumulé plus de 4 milliards de centimes, au détriment d’au moins 31 victimes, un chiffre qui pourrait encore augmenter.

Une traque numérique et une arrestation réussie

Face à l’ampleur de l’escroquerie, une enquête approfondie a été menée par la Brigade de lutte contre la cybercriminalité de Sétif, sous la supervision de la justice. Les investigations ont permis de localiser les suspects à Alger. Une opération coordonnée a conduit à l’arrestation de sept individus et à la saisie de matériel numérique compromettant.

Selon les autorités, le réseau utilisait des méthodes sophistiquées pour duper les victimes :

Achat de pages populaires avec un grand nombre d’abonnés.

Publication de fausses annonces et organisation de concours fictifs.

Usage de cartes SIM enregistrées sous de fausses identités.

Ainsi, les perquisitions ont également permis de mettre la main sur des preuves confirmant l’existence d’un grand nombre de victimes à travers le pays.

Les témoignages des victimes : des rêves brisés

Plusieurs victimes se sont confiées sur leur mésaventure. Un citoyen de Sétif raconte avoir été attiré par une page proposant des rendez-vous rapides pour un visa espagnol. Après avoir envoyé les documents demandés et transféré 6 millions de centimes, il s’est rendu compte que la page et le numéro de téléphone n’existaient plus.

Une autre victime, séduite par une offre de leasing automobile sur Instagram, a transféré 20 millions de centimes et envoyé ses documents personnels. Quelques jours plus tard, son compte était vidé et la page avait disparu.

D’après Mohamed Farahta, commissaire et responsable de la cellule de communication de la sûreté de Sétif, 440 plaintes pour escroqueries numériques ont été enregistrées en 2024, dont 175 pour le seul dernier trimestre de l’année.

Cette affaire met en lumière l’essor alarmant de la cybercriminalité en Algérie et les défis qu’elle pose aux autorités. Les citoyens sont appelés à la prudence, notamment lorsqu’ils effectuent des transactions en ligne ou partagent des informations personnelles.