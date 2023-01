Une bande condamnée pour avoir torturé un chien à El Tarf

La cause animale, autrement dit la question de la façon dont nous traitons collectivement les animaux, est devenue une question qui nous concerne tous en tant que citoyens mais surtout en tant qu’humains. Si les réseaux sociaux ont leur part d’ombre, ils servent parfois la bonne cause et mettent la lumière sur des actes ignobles qui doivent être punis.

Une vidéo horrifiante, montrant une torture animale des plus affligeantes a fait le tour des réseaux sociaux. Les fondations et associations luttant contre la maltraitance animale ont relayé, ces deux derniers jours une vidéos qui fait froid dans le dos.

Dans la wilaya d’El Tarf, une bande de jeunes hommes se sont filmés en train de torturer un pauvre chien, allant jusqu’à exhiber leur action avec fierté, rigolant alors que l’un d’entre eux commettait l’irréparable avant de la diffuser sur internet.

Dans cette même vidéo, nous pouvons apercevoir l’un des hommes en question avec une corde à la main. Il l’a met autour du cou de l’animal lorsque son acolyte se muni d’une barre, et frappe la chien qui gémis de douleur.

Il n’hésite pas à donner des couts assez forts qui achèvent l’animal qui cède et meurt. La bande ne s’arrête pas là, et toujours sous la caméra ils finissent le travail en saignant le chien.

Les réseaux sociaux s’unissent : le coupable est condamné

La vidéo fait vite le tour des réseaux sociaux, les associations et les Algériens se mobilisent, tous déconcertés devant la scène.

Très vite, l’homme est identifié grâce à la vidéo et les personnes engagées ont très vite pris les choses en main. Une plainte a été déposée à l’encontre de l’homme en question, et les autorités ont très vite réagit.

Le journaliste Moncef Ait-Kaci, qui avait d’ailleurs relayé l’information relative à la torture de ce chien via son compte officiel Facebook est revenu avec une seconde information sui devrait ravir les fervents défenseurs de la cause animale.

Les accusés, ont donc écopé de trois ans de prison ferme pour avoir torturer le chien à mort, avant de relayer ferment la vidéo.