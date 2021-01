Une baleine échoue sur la plage Khadra à Mostaganem

Une baleine a été découverte sur une plage de la Wilaya de Mostaganem, le mammifère aurait échoué sur la plage non surveillée des cotes est de la wilaya, suite aux fortes vagues et à cause du relief difficile dans cette zone côtière.

C’est sur la plage Khadra, à l’est de la wilaya de Mostaganem, qu’un mammifère marin dans un état de décomposition avancée a été découvert, il s’agit d’une baleine femelle à bec de cuvier, de quatre mètres de long, qui a été rejetée par les fortes vagues de la mer.

Mordue par un requin

Selon la station de wilaya du commissariat national du littoral, cette baleine aurait été mordue par un requin avant de se confronter aux fortes vagues et au relief difficile de cette zone située à 70 km à l’est de Mostaganem, la baleine serait enfin échouée sur la plage Khadra.

Cette découverte vient suite à une autre du même genre, et dans la même wilaya, il s’agit d’un dauphin bleu et blanc qui a été retrouvé échoué sur la plage de Mers Cheikh, dans la commune d’Ouled Boughanem (90 km à l’est de Mostaganem), dans un état de décomposition avancé. L’animal a été enterré par Les services de la gendarmerie nationale, de la direction l’environnement, du commissariat national du littoral.