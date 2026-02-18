Une bagarre vire au meurtre dans un quartier à Alger : un jeune homme lourdement condamné

Le tribunal criminel de première instance de Dar El-Beïda a prononcé une peine de 20 ans de prison ferme à l’encontre de l’accusé détenu « B.A.S » pour crime de meurtre avec préméditation et guet-apens. La victime, un jeune homme nommé « B.A », a perdu la vie après avoir été poignardée par l’accusé à l’intérieur d’un magasin de vêtements pour hommes situé au centre de la commune de Kouba, à Alger.

Il est apparu que le crime faisait suite à un différend ancien remontant à quelques mois, la victime ayant intercepté l’accusé et l’ayant provoqué verbalement avant qu’une bagarre n’éclate entre eux, d’abord à mains nues puis avec des armes blanches.

Le verdict est intervenu après que le ministère public eut requis la peine capitale contre l’accusé pour les mêmes faits, dénonçant dans son réquisitoire la gravité de l’acte commis sous les yeux des voisins et du propriétaire du magasin. Après avoir porté un premier coup de couteau à la victime, l’accusé a tenté de lui asséner d’autres coups sans l’intervention des riverains.

Les détails de l’incident

Les débats ont révélé que ce crime s’est produit dans la soirée du 11 février 2025 vers 21 h 30. La victime « B.A » a été transportée aux urgences du CHU Mustapha Pacha, souffrant d’une profonde blessure. Elle présentait une plaie par arme blanche au niveau de la poitrine. Au même moment, le dénommé « B. Oussama Sami » a également été admis pour recevoir des soins. Malgré les tentatives du personnel médical pour sauver la première victime, celle-ci a succombé à la dégradation de son état de santé.

À l’annonce du décès, les services de sécurité ont ouvert une enquête. Le premier témoin, « R.M.Z », propriétaire du magasin de vêtements, a déclaré qu’au moment des faits, vers 21 h 02, alors qu’il travaillait et passait un appel téléphonique, il a vu le défunt « B.A » courir vers son magasin, poursuivi par « B.A.S » qui tenait dans la main droite un couteau à manche en bois de type Opinel. La victime tentait de lui échapper ; elle est entrée dans le magasin, a saisi une longue barre métallique servant à suspendre les vêtements et a frappé l’accusé à la tête. Le témoin ajoute que la victime a ensuite reculé, trébuché et chuté. L’accusé a alors profité de sa chute pour lui porter un coup de couteau à la poitrine et a tenté de le frapper une seconde fois dans le dos, sans y parvenir grâce à l’intervention du témoin et des voisins.

Déclarations de l’accusé

Confronté aux accusations, l’accusé a déclaré qu’au soir du 11 février, vers 21 h, alors qu’il se trouvait près d’une pâtisserie à Kouba, la victime l’avait intercepté, provoqué en lui disant « tu es encore là », puis lui avait asséné un coup de poing au visage, ce qui avait déclenché une bagarre au cours de laquelle ils sont tous deux tombés. Selon lui, la victime s’est ensuite rendue dans le magasin où elle travaillait, a pris une barre métallique, tandis que lui s’est dirigé vers un magasin d’articles pour animaux et s’est emparé d’un couteau de type Opinel.

Il affirme que la victime est sortie et l’a frappé à plusieurs reprises à la tête, à l’épaule gauche et à la poitrine, puis lui a porté un coup au genou droit avec la barre. Il dit avoir réagi en lui donnant un seul coup de couteau, sans savoir où il l’avait touchée, car il avait brièvement perdu connaissance après un coup reçu à la tête.

Selon le témoignage du propriétaire du magasin, les deux hommes étaient en conflit depuis environ quatre mois et a assuré que la victime jouissait d’une bonne réputation auprès des habitants du quartier. Un second témoin, « S.H », ami de la victime, a déclaré qu’il se trouvait avec elle au magasin où elle travaillait ; sorti fumer une cigarette, il est revenu cinq minutes plus tard et l’a trouvée agitée et anxieuse. Elle a alors pris une barre métallique dans le magasin et est sortie précipitamment.

En la suivant, il l’a vue se disputer avec un individu inconnu tenant un couteau qu’il agitait. La victime a frappé l’accusé à la tête avec la barre, mais a trébuché et est tombée. L’accusé a alors profité de sa chute pour lui porter un coup de couteau à la poitrine.

