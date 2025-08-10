Une avocate d’origine algérienne porte plainte contre Bruno Retailleau, voici pourquoi

Khadija Aoudia, avocate d’origine algérienne et ancienne bâtonnière au barreau de Nîmes, a déposé une plainte de 30 pages devant la Cour de justice de la République. Cette action, menée au nom d’une association agissant dans les quartiers populaires, vise le ministre de l’Intérieur français.

Cette plainte l’accuse de propos discriminatoires, notamment envers les ressortissants musulmans, ajoutant ainsi une dimension judiciaire à la crise diplomatique entre la France et l’Algérie.

En réaction à ce qu’elle considère une rhétorique de la peur pouvant mener à la haine, Khadija Aoudia a choisi la voie judiciaire. Elle soutient que l’application égale du droit est la seule garantie d’une société apaisée. Selon elle, depuis son arrivée au ministère, Bruno Retailleau, en tant que ministre de l’Intérieur, a tenu plusieurs propos discriminatoires envers les musulmans.

Une plainte pour provocation à la haine déposée contre Bruno Retailleau

Khadija Aoudia a déposé vendredi une plainte pour provocation à la haine et à la discrimination contre le ministre de l’Intérieur français, Bruno Retailleau. La plainte a été soumise à la Cour de justice de la République. L’avocate a agi au nom d’une association locale œuvrant dans les quartiers populaires, qui, selon elle, fait face à une recrudescence du racisme.

La juriste a déclaré : « Quand on rejette par la peur, on finit par développer de la haine« . Elle estime que cette action en justice est la seule réponse appropriée. L’association, dont l’identité est restée anonyme, a souhaité s’engager dans cette démarche, en réponse à l’augmentation des actes et discours discriminatoires qu’elle observe sur le terrain.

Abdellah Zekri, vice-président du Conseil français de culte musulman, a exprimé son soutien à cette initiative. Il a souligné une forte augmentation des actes islamophobes recensés depuis le début de l’année, comparé à 173 au cours de l’année dernière : « Je me sens blessé et concerné quand j’entends que nous, Français d’origine algérienne, sommes les ennemis de la France, alors que c’est un pays dans lequel on vit et qu’on respecte« .

Jusqu’à la Cour européenne des Droits de l’Homme

Malgré de faibles chances de succès, six jugements pour 22 000 requêtes déposées devant la Cour de Justice de la République, Khadija Aoudia se montre déterminée. Elle affirme qu’elle portera l’affaire jusqu’à la Cour européenne des Droits de l’Homme si nécessaire. Elle envisage aussi de saisir la Commission des Droits de l’Homme des Nations Unies.

Cette démarche judiciaire survient dans un contexte de tensions persistantes entre la France et l’Algérie. En réponse à la crise, le président français, Emmanuel Macron, a apporté son soutien à son ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau.

