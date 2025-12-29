Une avancée majeure pour les diabétiques : Saidal lance son stylo à insuline dernière génération

Le paysage pharmaceutique algérien franchit une étape décisive dans la prise en charge du diabète. Ce lundi 29 décembre 2025, le Groupe Saidal et le laboratoire Novo Nordisk ont officialisé la mise sur le marché national des premières insulines en stylo de dernière génération, commercialisées sous le nom de Tresiba.

La cérémonie de lancement s’est tenue au siège de Novo Nordisk à Boufarik (wilaya de Blida). L’événement a réuni Madame Nabila Benygzer, Présidente-directrice générale du Groupe Saidal, et Monsieur Hamza Benharkat, Directeur général de Novo Nordisk Algérie, ainsi que des cadres dirigeants des deux entités et des représentants des autorités nationales et locales.

Ce projet, qualifié de stratégique, a été concrétisé selon un calendrier particulièrement resserré afin de répondre à l’urgence de cet enjeu de santé publique.

Après l’entame des premières discussions en septembre, le processus s’est accéléré avec la signature du protocole d’accord et du contrat dès le mois d’octobre, pour aboutir, ce 29 décembre, à la disponibilité effective du produit sur le marché national.

Au-delà de la distribution, le partenariat mise sur la production locale. Le processus de fabrication en « full process » a déjà débuté sur le site de Constantine. L’objectif affiché est la nationalisation totale du produit à court terme.

L’accord prévoit également l’intégration progressive d’autres solutions thérapeutiques innovantes issues de la recherche de Novo Nordisk.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie nationale de renforcement de la production locale et de consolidation de la sécurité sanitaire, conformément aux orientations du Président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune.

Ce lancement marque un tournant majeur pour le secteur pharmaceutique algérien, illustrant la volonté du pays de renforcer son autonomie sanitaire et d’adopter des solutions innovantes pour répondre aux besoins croissants en matière de santé.

Il traduit également la capacité des acteurs locaux à nouer des partenariats stratégiques à l’échelle internationale, tout en consolidant la production nationale.

Au-delà de l’impact immédiat sur la prise en charge du diabète, cette dynamique ouvre la voie à de nouvelles opportunités économiques et industrielles, confirmant l’engagement de l’Algérie à soutenir l’innovation, la recherche et l’exportation dans le domaine pharmaceutique.