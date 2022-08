Une autre marque de dattes algériennes rappelée en France

Connu pour être un produit de qualité, les dattes algériennes de variété Deglet Nour sont loin d’être à l’abri des critiques. Et fait l’objet pour la deuxième fois objet d’une note de rappel sur le territoire français. Notamment, de la part du site spécialisé du gouvernement français, Rappel Conso.

La première remonte à un peu moins de deux mois, en fin du mois de juin dernier, où le site français Rappel conso a spécifié une marque de dattes de variété Deglet Nour par une note de rappel. En effet, d’après ce dernier, la marque en question, contient des Allergènes anhydride sulfureux. Une substance provoquant quelques complications de l’état de santé des personnes sensibles, voire asthmatiques.

Les Deglet Nour algériennes rappelée pour la deuxième fois en France

La plus récente de ces notices de rappel remonte à la semaine dernière, notamment le mardi 23 août. Il est question cette fois-ci par une autre marque, à savoir B&S La Pause. Qui commercialise des dattes de variété Deglet Nour sous forme de barquettes de 500 g.

Par ailleurs, le site Rappel Conso indique, dans sa notice, que les dattes en questions contiennent un pesticide interdit dans l’union européenne. Notamment, le diflubenzuron, qui est utilisé et autorisé en Algérie pour la lutte contre le Boufaroua qui attaque les palmiers.

Par ailleurs, ce même site appelle les consommateurs à ne plus consommer les dattes de cette marque. Et incite à rapporter le produit en question au niveau des points de ventes pour un échange ou remboursement. Le site Rappel Conso précise que les dattes de cette marque sont commercialisées au niveau de la France entière. Et ce, par le biais de plusieurs distributeurs. Dont GF (Grand Frais), Place du Marche (PDM) et Clients BtoB AGIDRA. Cette notice de rappel prendra fin le 19 septembre 2022.