Affaire Boualem Sansal : BHL, le philosophe entarté, s’en prend à l’Algérie

L’affaire Boualem Sansal, écrivain franco-algérien arrêté le 16 novembre 2024 à Alger, n’a pas tardé à trouver un écho auprès d’une figure familière du débat public, Bernard-Henri Lévy (BHL). Dans son bloc-notes du « Point », il qualifie l’arrestation de Sansal comme « une attaque contre la liberté d’expression ».

Loin de jouer le rôle d’un médiateur, BHL, avec sa prise de position, contribue plutôt à envenimer le débat. De plus, si Bernard-Henri Lévy semble soudainement se faire le porte-parole de l’humanisme et de la liberté, son silence est assourdissant face aux massacres qui se déroulent sous ses yeux, notamment à Gaza.

🟢 À LIRE AUSSI : Arrêté en Algérie : Retailleau et la France tentent de s’immiscer pour libérer Sansal

Bien connu des plateaux télévisés et des tribunes médiatiques, BHL s’empare du cas de Boualem Sansal, qui, pour rappel, fait l’objet de grave accusations après avoir tenu des propos remettant en cause l’existence, l’indépendance, l’histoire, la souveraineté et les frontières de l’Algérie.

Bernard-Henri Lévy : un humanisme à géométrie variable

Dans son bloc-notes du « Point », intitulé « On n’arrête pas Sansal ! », BHL souligne que « l’arrestation de Sansal intervient dans un contexte politique tendu, où l’Algérie semble s’enfoncer dans une nouvelle phase de répression à l’encontre de ses esprits libres ». À ce titre, il ajoute : « Chaque fois le même mélange de solidarité, d’impuissance et d’appel aux gouvernants ».

En effet, le soutien de Bernard-Henri Lévy à Boualem Sansal soulève plusieurs interrogations. En dénonçant une « liberté d’expression menacée », BHL semble moins préoccupé par l’écrivain en lui-même que par l’opportunité qu’offre cette affaire de relancer ses propres débats idéologiques.

🟢 À LIRE AUSSI : Affaire Boualem Sansal : La France propose une protection consulaire

De plus, BHL se tient avec une posture binaire qui réduit l’affaire à un affrontement entre les « bons » et les « méchants ». Cependant, il dénonce ce qu’il appelle les « flics sans uniforme » de la presse algérienne, qu’il accuse de surveiller et de cibler les intellectuels et écrivains comme Boualem Sansal et Kamel Daoud. Ce dernier a également été évoqué dans le bloc-notes de BHL.

En somme, la prise de parole de Bernard-Henri Lévy sur l’arrestation de Boualem Sansal en Algérie, semble être une manœuvre géopolitique, plutôt que de défense de liberté d’expression et de droits humains.