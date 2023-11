Une association algérienne visée par les forces israéliennes à Gaza

Le 20 novembre, l’armée israélienne a visé le siège de l’Association Algérienne El Baraka, une organisation caritative et humanitaire basée dans une zone éloignée des frontières de la ville de Gaza. Cette attaque vise à dissuader son soutien à la résilience des habitants de Gaza face à l’oppression.

Le président de l’Association, le Cheikh Ahmed Ibrahim, a vivement condamné cette attaque. Il souligne que cette campagne d’éradication ne se limite pas à cibler les individus mais vise également les hôpitaux, écoles, centres d’accueil, mosquées et églises en Palestine occupée.

Dans une déclaration au média arabophone, El Khabar, il a exprimé son indignation face au ciblage sélectif du siège de l’Association, situé au cinquième étage. Il affirme que l’Association est désormais clairement dans la ligne de mire, étant la seule à opérer dans le nord de Gaza après le retrait de l’UNRWA de ses centres.

Ibrahim a signalé que la vengeance sioniste contre l’Association Algérienne El Baraka, a commencé il y a deux jours. En effet, il affirme qu’un photographe et deux membres de l’Association ont été tués, et hier, deux personnes ont été enlevées, leur sort demeurant inconnu. De plus, le siège de l’Association, situé au cinquième étage, a été bombardé en représailles.

Le président de l’Association exprime sa préoccupation quant aux attaques potentielles sur les centres d’accueil de l’Association dans différentes provinces de la bande de Gaza, qui abritent des dizaines de milliers de déplacés.

L’Association Algérienne El Baraka dans la mêlée

Par ailleurs, Ibrahim souligne que l’Association Algérienne El Baraka est maintenant engagée dans la lutte, suite aux décès et enlèvements de ses membres, ainsi qu’aux attaques contre ses locaux et ambulances. Ces attaques s’ajoutent aux bombardements d’hôpitaux, d’écoles et de lycées construits par l’Association.

Le Cheikh Ahmed Ibrahim déplore que tous les membres de l’Association Baraka Algérienne aient perdu leurs maisons et que toutes leurs familles aient été touchées. Il souligne que l’Association est désormais clairement identifiée comme une cible par les forces israéliennes.

En conclusion, l’Association Algérienne El Baraka, malgré les attaques continues, demeure résiliente dans son engagement humanitaire. Face à la barbarie d’Israël, la communauté internationale doit exprimer sa solidarité envers cette organisation qui, malgré les difficultés, continue de fournir une aide cruciale aux déplacés de Gaza. L’heure est à la solidarité et à la condamnation unanime de ces actes odieux.