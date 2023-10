Une association algérienne prête main-forte aux réfugies de la bande de Gaza (vidéo)

Face à l’embargo imposé sur la bande de Gaza et sa population civile, une association algérienne tente tant bien que mal de prêter main forte aux victimes et aux réfugiés palestiniens. En effet, privés d’eau, d’électricité, de toits et de commodités de la vie, les Palestiniens continuent de résister dans une omerta générale.

Ne ménageant aucun effort, l’association El Baraka a mis en place un centre de réfugiés d’une capacité de 2000 personnes, offrant de l’aide alimentaire et médicale.

Une initiative saluée par les réfugiés palestiniens. « Nous tenons à saluer les efforts de l’Algérie et de nos frères algériens qui démontrent qu’ils sont notre premier soutien », dit un réfugié palestinien accueilli au centre de l’association algérienne El Baraka.



Dans l’attente de l’arrivée de davantage d’aides humanitaires, les responsables du bureau de l’association El Baraka à Gaza partageant le quotidien des Gazaouis, « Nous avons mis en place ce centre de réfugiés, situé dans une école, au profit de nos frères palestiniens victimes de l’agression de l’occupant. Nous remercions tous les donateurs qui ont conjugué leurs paroles en acte. L’Algérie ne cessera de soutenir les Palestiniens », dit un responsable du bureau de l’association El Baraka à Gaza.



Le point sur les aides humaines à la population de Gaza

Ce matin, plusieurs médias ont indiqué que les premières aides humanitaires à la population sinistrée de la bande de Gaza seraient en passe de franchir le poste frontière de Rafah.

D’autres sources indiquent que ces aides seraient contraintes de se soumettre au blocus imposé sur Gaza et devraient tarder à arriver.

De son côté, l’ONU a imploré toutes les parties « de permettre un passage rapide et sans entrave de l’aide humanitaire pour tous les civils dans le besoin ». L’OMS a demandé un accès « durable et ininterrompu à la bande de Gaza ».